DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Shakhtar donetsk - Real madrid? La gara tra Shakhtar donetsk e Real madrid si giocherà martedì 11 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Shakhtar donetsk - Real madrid? L'arbitro del match sarà Orel Grinfeeld Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Shakhtar donetsk - Real madrid sarà Marco Di Bello Dove si gioca Shakhtar donetsk - Real madrid? La partita si gioca a Warsaw In che stadio si gioca Shakhtar donetsk - Real madrid? Stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego Chi trasmette la partita Shakhtar donetsk - Real madrid? La partita tra Shakhtar donetsk e Real madrid verrà trasmessa da Sky Sport Football, Mediaset Infinity e Sky

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Real Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 11 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Real Madrid sarà Orel Grinfeeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Shakhtar Donetsk-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver battuto il Real Madrid sia in casa che in trasferta nella Champions League 2020/21, lo Shakhtar Donetsk ha perso ognuno dei successivi tre confronti con le Merengues nella competizione (0-5 in casa e 1-2 in trasferta nel 2021/22, 1-2 in trasferta in questa stagione).

Nelle precedenti tre occasioni in cui lo Shakhtar Donetsk ha ospitato il Real Madrid in Champions League sono stati segnati in totale 14 gol (5 dagli ucraini, 9 dagli spagnoli), con una media di 4.7 a partita.

Nonostante abbia concesso solo due gol, lo Shakhtar Donetsk ha fronteggiato 36 tiri nel match precedente con il Real Madrid, di cui 14 nello specchio della porta – dal 2003/04, prima annata dalla quale è disponibile questo dato, sono entrambi i dati più alti registrati dagli ucraini nella competizione.

Il Real Madrid ha attualmente una striscia di cinque vittorie consecutive in Champions League, iniziata nella semifinale di ritorno della scorsa stagione (Real Madrid-Manchester City 3-1 d.t.s.). I Blancos hanno registrato una striscia più lunga nella competizione tra l’aprile 2014 e il febbraio 2015: allora i successi furono 10.

Tra le squadre che hanno partecipato ad ogni edizione della Champions League dal 2018/19 lo Shakhtar Donetsk è quella con la percentuale di vittorie più bassa (18.5% - 5/27).

Il Real Madrid ha vinto le ultime quattro trasferte giocate in una fase a gironi di Champions League senza concedere neanche un gol (12 segnati). L’ultima volta che le Merengues hanno trovato il successo in cinque gare di fila lontano dal Bernabeu è stato tra il dicembre 2013 e il settembre 2015, durante il primo corso di Carlo Ancelotti sulla panchina degli spagnoli.

Lo Shakhtar Donetsk ha prodotto sei gol dai 21 tiri tentati in Champions League in questa stagione con una percentuale di conversione del 29%, la più alta nella competizione dopo le prime tre giornate. Inoltre, gli ucraini hanno la differenza più ampia tra reti segnate ed Expected Goals (3.9), con sin qui una qualità complessiva della produzione offensiva in grado di generare sulla carta un totale xG di appena 2.1.

La prossima rete segnata in Champions League da Karim Benzema sarà la 75a per il Real Madrid (attualmente è a quota 74). Soltanto due giocatori hanno segnato più gol nella competizione per un singolo club: Lionel Messi per il Barcellona (120) e Cristiano Ronaldo per il Real Madrid (105).

Mykhailo Mudryk è stato coinvolto direttamente in quattro gol nelle tre gare disputate con lo Shakhtar Donetsk in questa edizione della Champions League (due reti e due assist) – dal 2003/04 (stagione da cui è disponibile questo dato) l’unico giocatore ucraino con un maggior numero di gol e assist combinati in un singolo torneo per il club è stato Jùnior Moraes nell’annata 2018/19 (cinque).

Il centrocampista del Real Madrid Federico Valverde ha creato più occasioni su azione di qualunque altro giocatore in questa Champions League (11) – sette di queste sono arrivate proprio nell’ultimo match disputato contro lo Shakhtar Donetsk.

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Real Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 11 ottobre.

Shakhtar Donetsk-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Shakhtar Donetsk - Real Madrid tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League