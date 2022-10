LIVE SPORTING LISBONA - MARSEILLE 0-2 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Secondo cartellino giallo per Ricardo Esgaio (Sporting Lisbona) per un brutto fallo.21:18

Rigore per Marsiglia. Amine Harit e'stato atterrato in area di rigore.21:16

Rigore concesso da Ricardo Esgaio (Sporting Lisbona) per un fallo in area.21:16

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Marseille sarà Alejandro José Hernández Hernández coadiuvato da José Enrique Naranjo Pérez e Diego Sánchez Rojo. Al VAR invece ci sarà Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Sporting Lisbona-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Marsiglia sarà l'11ª squadra francese diversa ospitata dallo Sporting CP in una competizione europea, con la squadra portoghese che ha affrontato un’avversaria diversa in ognuna delle precedenti 10 (Lione, Bordeaux, St Etienne, Bastia, Auxerre, Montpellier, Metz, Monaco, Sochaux e Lille).

Tutte e tre le precedenti trasferte del Marsiglia contro squadre portoghesi in Champions League sono state contro il Porto, e tutte e tre sono terminate con una sconfitta (0-1 nel 2003/04, 1-2 nel 2007/08 e 0-3 nel 2020/21).

Lo Sporting CP ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro squadre francesi in competizioni europee (1P), con l'unica sconfitta in questa serie contro il Sochaux in Coppa UEFA nel dicembre 2004.

Il Marsiglia ha perso le ultime nove trasferte di Champions League. Perdendo, sarebbe solo la sesta squadra a subire una serie di oltre 10 sconfitte esterne consecutive nella competizione, nonché la prima francese.

Lo Sporting ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe della fase a gironi di Champions League, inclusa una vittoria per 2-0 sugli Spurs nell'unica partita finora in questa stagione. La squadra portoghese non ha mai vinto quattro partite casalinghe consecutive nella fase a gironi della competizione.

Il Marsiglia non ha segnato nelle ultime cinque trasferte di Champions League, con un digiuno attuale di 476 minuti (da quando Florian Thauvin ha segnato contro il Napoli nel novembre 2013).

Marcus Edwards ha preso parte a tre gol in tre presenze in Champions League in questa stagione (un gol e due assist), più di qualsiasi altro giocatore dello Sporting CP.

Amine Harit ha segnato e fornito assist nella vittoria per 4-1 del Marsiglia contro lo Sporting CP, in quella che è stata solo la sua seconda partenza da titolare in Champions League, la prima da novembre 2018 (per lo Schalke 04). Inoltre, nessun giocatore ha creato più occasioni (3) o completato più dribbling (3) per il Marsiglia in quella partita.

Paulinho ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque presenze in Champions League all'Estádio José Alvalade (tre gol e un assist), inclusi entrambi i gol nella vittoria per 2-0 sugli Spurs, nonostante sia stato in campo per 14 minuti.

Tra tutti i terzini della competizione, solo Theo Hernández (41) ha fatto più movimenti palla al piede – l'atto di portare la palla per oltre 5 metri– rispetto a Nuno Tavares (36) del Marsiglia in questa Champions League.

