90'+7' Finisce qui. Brugge-Atalanta 2-1.20:38

90'+4' GOL! BRUGGE-Atalanta 2-1! Rete di Nilsson! L'attaccante svedese realizza il rigore ad incrociare, con Rui Patricio che si tuffa dalle parte opposta.20:35

90'+3' Tre giocatori dell'Atalanta ammoniti per proteste a causa del rigore dubbio assegnato per il tocco di Hien sul volto di Nilsson.20:38

90'+2' 3o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Isak Hien.20:36

90'+2' 2o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Juan Cuadrado.20:35

90'+2' 1o ammonito Atalanta: cartellino giallo per Rafael Tolói.20:36

90'+2' Calcio di rigore molto discutibile, ma l'arbitro conferma la decisione di campo: non andrà a rivedere l'intervento al VAR.20:34

90'+1' Calcio di rigore per il Brugge! L'arbitro Meler punisce una mano larga di Hien sul volto di Nilsson.20:33

90'+1' Ci saranno 3 minuti di recupero.20:32

90' Cuadrado si sposta palla sul sinistro e calcia potente: conclusione centrale, con Mignolet che blocca al petto.20:31

86' 3a sostituzione Brugge: esce Ferran Jutglà, entra Hugo Vetlesen.20:29

86' 2a sostituzione Brugge: esce Chemsdine Talbi, entra Hugo Siquet.20:28

86' Zappacosta rientra palla al piede al limite dell'area, poi prova la conclusione potente: palla alta sopra la traversa.20:27

86' 5a sostituzione Atalanta: esce Davide Zappacosta, entra Marco Palestra.20:27

83' De Ketelaere da fuori! L'ex di giornata trova spazio al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia col mancino a mezza altezza verso la sua destra: Mignolet si allunga e respinge in calcio d'angolo.20:26

82' Palla filtrante e in profondità per Jutglà che, nonostante la sua velocità, viene anticipato da Hien che lo recupera alle spalle.20:24

78' Ritmi molto più bassi in questo finale, con entrambe le squadre che sembrano stremate dai precedenti 70 minuti giocati ad alti livelli.20:19

75' Il Brugge prova ad intensificare il possesso palla, mentre l'Atalanta si chiude per non concedere spazi agli avversari.20:16

71' 4a sostituzione Atalanta: esce Mateo Retegui, entra Marco Brescianini.20:13

71' 3a sostituzione Atalanta: esce Stefan Posch, entra Rafael Toloi.20:12

70' 1a sostituzione Brugge: esce Christos Tzolis, entra Gustaf Nilsson.20:12

70' Jutglà prova nuovamente a saltare Posch in area, questa volta con un tunnel: il difensore della Dea affonda il tackle e allontana la sfera.20:12

68' Jutglà va via in solitaria sulla sinistra, salta secco Posch e attacca la porta percorrendo la linea di fondo: cross basso verso il centro, con la difesa nerazzurra che spazza il pericolo.20:10

68' Duplice occasione in pochi minuti per l'Atalanta che in questa seconda metà della ripresa torna a spingere alla ricerca del gol: ora è il Brugge a soffrire le giocate della Dea.20:09

66' Che errore di Samardzic! Palla dentro l'area, Zappacosta lascia sfilare liberando Samardzic tutto solo davanti a Mignolet: l'ex Udinese colpisce malissimo col sinistro ad incrociare, mandando fuori molto distante rispetto al palo di destra.20:08

65' Mignolet dice no a Zappacosta! Cross dalla destra di Cuadrado, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore trovando Zappacosta dalla parte opposta: l'esterno nerazzurro colpisce di testa a botta sicura, trovando la respinta sul palo da parte di Mignolet.20:07

63' 2a sostituzione Atalanta: esce Raoul Bellanova, entra Juan Cuadrado.20:04

63' 1a sostituzione Atalanta: esce Mario Pasalic, entra Lazar Samardzic.20:04

59' Corner battuto forte dalla sinistra da Tzolis, con la palla che attraversa tutta l'area di rigore e termina sul fondo dalla parte opposta.20:01

59' Lungo lancio di Hashari per De Cuyper, con Bellanova che non si fida e preferisce allungare in calcio d'angolo.20:00

57' Talbi si accentra palla al piede in zona trequarti, poi libera il sinistro: conclusione centrale e facile la presa a terra per Rui Patricio.19:59

56' Brutta palla persa da De Roon davanti alla sua area di rigore, con Hien che in qualche modo riesce a rimediare. Rischiano poi Rui Patricio e Djimsiti, che non si erano capiti. Arrabbiatissimo Gasperini, che richiama i suoi a gran voce dalla panchina.19:58

55' Non si intendono Pasalic e Retegui, con l'italo-argentino che viene incontro in zona trequarti e con il trequartista croato che alza una palombella dentro l'area di rigore.19:56

53' De Cuyper sfiora il gol! L'esterno belga colpisce con il mancino al volo dal limite dell'area, mandando di un soffio a lato rispetto al palo di destra. Che brivido per la Dea.19:55

51' Jutglà imbuca per Vanaken: il capitano del Brugge dentro l'area e da buona posizione, decide di non calciare per servire un nuovo assist verso il dischetto del rigore: buon intervento di Hien, che allontana il pericolo.19:53

49' Buono sviluppo offensivo del Brugge che in pochi istanti riesce ad attaccare l'area nerazzurra con diversi uomini: Tzolis riceve da De Cuyper, poi allarga per Talbi, che conclude alto dal limite.19:51

47' De Cuyper porta palla centralmente, poi prova a cambiare gioco verso destra: Djimsiti corre all'indietro e con un colpo di testa spizza in fallo laterale, anticipando Talbi.19:48

46' Via alla ripresa. Possesso per il Brugge.19:47

Dopo un avvio difficile per Posch sul centro-sinistra, la mossa di Gasperini di spostarlo a destra - con Djimsiti al suo posto - si è rivelata vincente: da quel momento l'Atalanta ha iniziato a prendere meglio le misure agli avversari, sino a trovare la rete del pari.19:38

Primo tempo dai ritmi molto piacevoli, in cui l'Atalanta soffre per almeno mezz'ora l'entusiasmo dei padroni di casa. Il Brugge passa in vantaggio con il cross di Talbi dalla destra per il destro vincente di Jutglà a centro area. La Dea continua a soffrire, poi riemerge nel finale: Retegui va vicino al gol, poi ci pensa Pasalic a pareggiare i conti con un gran colpo di testa su cross di Zappacosta.19:33

45'+1' Finisce il primo tempo. Brugge-Atalanta 1-1.19:32

45'+1' Segnalato un minuto di recupero.19:31

45' Doppio intervento falloso di Tzolis, prima su De Roon, poi su Posch: fischia fallo l'arbitro.19:31

43' Brava la Dea ad approfittare del primo calo di ritmo degli avversari: in pochi minuti, infatti, la formazione di Gasperini ha prima sfiorato il gol con Retegui, poi ha realizzato con Pasalic, riportando l'incontro in parità.19:28

41' GOL! Brugge-ATALANTA 1-1! Rete di Pasalic! Zappacosta scambia con De Ketelaere sulla sinistra, poi crossa con il destro verso il centro: Pasalic stacca benissimo e di testa piazza verso l'angolo lontano, con Mignolet che non può nulla.



40' Retegui di poco a lato! Hien recupera palla alto intervenendo in anticipo su Jutglà, poi serve Retegui al limite. L'attaccante italo-argentino se la sposta in un fazzoletto, poi calcia con il destro: palla di un soffio a lato verso destra.19:26

40' Zappacosta mantiene vivo un possesso sulla sinistra, rientra sul destro e crossa profondo per Bellanova: l'esterno numero 16 è impreciso e spedisce fuori.19:25

38' Bellanova riceve largo sulla destra, punta il centro e crossa: Jashari sta per colpirla di testa, ma alle sue spalle c'è Mignolet che urla di lasciarla passare, per poi bloccarla.19:25

36' Retegui riceve vicino alla corsia laterale di destra, difende la sfera dal rientro di De Cuyper e viene travolto. Punizione per la Dea, che può respirare.19:22

32' Il Brugge, nonostante il vantaggio acquisito, sembra non voler calare i ritmi: l'Atalanta prova a limitare i danni, nel tentativo di rimanere in gara e poterla riaprire.19:18

30' De Cuyper sull'esterno della rete! Il Brugge fa girare da destra a sinistra sulla trequarti, passando da Tzolis che imbuca per De Cuyper: l'esterno belga, tutto solo nella zona sinistra dell'area, calcia forte con il mancino, trovando solo l'esterno della rete, dando l'illusione del gol ai tifosi di casa.19:16

28' Torna a farsi viva davanti l'Atalanta, con De Ketelaere che crossa al centro alla ricerca di un compagno: Ordonez stacca bene di testa respingendo al limite, dove Posch la fa sua prima di concludere l'azione con un tiro da fuori. Tiro centrale, preda di Mignolet.19:14

26' Tzolis si allarga questa volta sulla destra, riceve e crossa al centro: deviazione di Zappacosta in calcio d'angolo.19:12

25' Prima vera conclusione della partita per la Dea, con Zappacosta che stoppa al limite dell'area, poi calcia col destro al volo: palla molto alta sopra la traversa.19:11

24' Gasperini prova a sistemare qualcosa, facendo invertire Posch e Djimsiti: l'ex Bologna torna dunque a disporsi a destra, con l'albanese dalla parte opposta.19:10

23' Vanaken prova a chiudere un triangolo con Tzolis, con Bellanova che arriva in anticipo ma serve all'indietro Rui Patricio: il portiere portoghese è costretto a spazzare in fallo laterale.19:09

22' Il corner battuto da De Cuyper viene allontanato dall'Atalanta, ma il Brugge torna nuovamente in possesso del pallone. Continua a soffrire la formazione di Gasperini.19:07

21' De Cuyper prova a concludere direttamente su punizione, con Pasalic che si oppone a pochi passi dalla porta: si crea una mischia in area, ma la Dea riesce a salvarsi in calcio d'angolo.19:07

20' Talbi punta nuovamente Posch sulla destra, sposta palla dopo una serie di dribbling e viene travolto dal difensore nerazzurro: calcio di punizione per il Brugge da zona laterale.19:06

18' Zappacosta riceve sulla sinistra, rientra sul destro e crossa al centro dove Retegui colpisce però di spalla: la palla termina sul fondo, con Ordonez in copertura.19:04

17' Inizio completamente da dimenticare per l'Atalanta e, in particolare, per Posch: l'ex Bologna ha già commesso diversi errori importanti, tra cui quello in occasione del gol del vantaggio del Brugge.19:03

15' GOL! BRUGGE-Atalanta 1-0! Rete di Jutglà! Palla lenta di Hien verso Posch, che la attende da fermo e si fa anticipare in velocità da Talbi. L'esterno belga crossa al centro dove Jutglà non perdona: destro forte verso sinistra e Rui Patricio battuto.19:01

14' Chiusura decisiva da parte di Bellanova su Tzolis, che aveva ricevuto in area sulla sinistra e si era spostato il pallone sul destro per concludere.19:00

13' Fallo tattico di Posch in mezzo al campo ai danni di Seys: rischia il giallo il difensore dell'Atalanta ma l'arbitro lo perdona.18:59

11' Atalanta molto in difficoltà in questo avvio di partita: gli uomini di Gasperini non si aspettavano un approccio così aggressivo da parte degli avversari, che raddoppiano su ogni portatore di palla.18:57

8' Altra palla persa dalla Dea, questa volta da Retegui: i padroni di casa attaccano nuovamente l'area avversaria con grande velocità e con Tzolis che serve in sovrapposizione De Cuyper. Il terzino belga crossa basso al centro, dove non arriva Jutglà: Rui Patricio si tuffa sulla sfera e la fa sua.18:55

7' Primo rischio dell'Atalanta: Hien perde un brutto pallone in mezzo al campo, con Tzolis che guida un tre contro due in contropiede. Il numero 8 del Brugge conduce centralmente, poi conclude dal limite dell'area: Rui Patricio blocca a terra senza problemi.18:53

6' De Ketelaere prova a defilarsi sulla destra, viene servito da Bellanova ma stoppa male e fa carambolare la palla in fallo laterale.18:52

5' Tzolis rientra al limite dell'area dalla sinistra, prova ad imbucare per De Cuyper, ma la palla è lunga e finisce sul fondo.18:50

3' In questo avvio di partita Posch si posiziona come braccetto di sinistra, con Djimsiti posizionato sul lato opposto.18:48

Via al match. Primo possesso per l'Atalanta.18:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro turco Umut Meler.18:00

Gasperini conferma Rui Patricio tra i pali, con Posch riproposto come braccetto di destra nella difesa a tre composta anche da Hien e Djimsiti. In mezzo al campo non possono mancare De Roon ed Ederson, con Bellanova a destra e Zappacosta sulla sinistra. Davanti De Ketelaere e Retegui agiranno davanti a Pasalic.18:00

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Atalanta conferma il 3-4-1-2: Rui Patricio – Posch, Hien, Djimsiti – Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta – Pasalic – De Keteleare, Retegui.18:00

Hayen schiera tre trequartisti - Talbi, Vanaken, Tzolis – alle spalle di Jutglà, schierato come unica punta. In mezzo al campo tocca a Jashari e Onydika, mentre nella difesa a quattro ci saranno Seys, Ordonez, Mechele e De Cuyper. Tra i pali Mignolet.17:59

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Brugge si schiera con un 4-2-3-1: Mignolet – Seys, Ordonez, Mechele, De Cuyper – Jashari, Onyedika – Talbi, Vanaken, Tzolis – Jutglà.17:59

La Dea non deve però sottovalutare questo incontro: il Brugge ha già dimostrato di essere un pericolo, in particolar modo tra le mura di casa, stadio in cui ha battuto l’Aston Villa e pareggiato proprio contro la Juventus meno di un mese fa.17:27

Il Brugge non sta attraversando un periodo di grandissima forma, con una sola vittoria nelle ultime sei partite tra tutte le competizioni, ovvero l’ultima in campionato contro l’OH Leuven per 1-0, formazione rimasta in 10 uomini ad inizio ripresa.17:26

L’Atalanta arriva dalla convincente vittoria per 5-0 in trasferta contro l’Hellas Verona, con Gasperini che si gode un Retegui straripante: l’attaccante italo-argentino ha già raggiunto quota 20 gol in Serie A.17:26

Primo dei due appuntamenti in programma in sette giorni tra Brugge e Atalanta: chi vince passa agli ottavi di finale di Champions League, dove sarà sfida contro una tra Lille e Aston Villa.17:26

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brugge-Atalanta, gara valida i play-off di andata di UEFA Champions League.17:26

