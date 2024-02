DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lipsia - Real madrid? La gara tra Lipsia e Real madrid si giocherà martedì 13 febbraio 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Lipsia - Real madrid? L'arbitro del match sarà Irfan Peljto Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lipsia - Real madrid sarà Pol van Boekel Dove si gioca Lipsia - Real madrid? La partita si gioca a Leipzig In che stadio si gioca Lipsia - Real madrid? Stadio Red Bull Arena Chi trasmette la partita Lipsia - Real madrid? La partita tra Lipsia e Real madrid verrà trasmessa da Sky Sport Calcio, Sky, Mediaset Infinity e Canale 5 Qual è il risultato di Lipsia - Real Madrid? Al 22° minuto del primo tempo il risultato di Lipsia - Real Madrid è 0-0

PREPARTITA

Lipsia - Real Madrid è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Real Madrid sarà Irfan Peljto. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

Lipsia nella fase a gironi ha incontrato Young Boys, Manchester City, Stella Rossa e 1. FC Union Berlin superando il girone con 12 punti mentre il Real Madrid ha incontrato Napoli, Sporting Braga e 1. FC Union Berlin superando il girone con 18 punti.

Lipsia-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lipsia e il Real Madrid si sono affrontati per la prima volta nella fase a gironi della scorsa edizione della Champions League – la squadra tedesca ha vinto il match casalingo per 3-2 dopo aver perso 2-0 a Madrid.

Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime 15 partite di Champions League contro squadre tedesche (10V, 4N), anche se è stata una sconfitta per 3-2 proprio in casa del Lipsia nella scorsa edizione. I Blancos non vengono eliminati da un’avversaria tedesca dalla semifinale contro il Borussia Dortmund nel 2012/13.

Questa è la quarta volta che il Lipsia raggiunge la fase a eliminazione diretta della Champions League e la prima volta che non affronta un’avversaria inglese negli ottavi di finale. La squadra tedesca ha eliminato il Tottenham nel suo percorso per raggiungere la semifinale nel 2019/20, prima di essere eliminata a questo punto del torneo dal Liverpool nel 2020/21 e dal Man City nella scorsa edizione.

Il Real Madrid ha superato il turno in 11 delle ultime 13 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale in Champions League, raggiungendo almeno la semifinale in ciascuna delle ultime tre edizioni dopo essere stato eliminato a questo punto del torneo dal Manchester City nel 2019/20.

Dopo aver sconfitto l'Istanbul Basaksehir per 2-0 nell'ottobre 2020, il Lipsia non è riuscito a mantenere la porta inviolata nelle successive 13 partite casalinghe di Champions League. Tuttavia, la squadra tedesca è rimasta a secco di gol solo in una delle 20 partite giocate alla Red Bull Arena nella competizione e ha trovato la via della rete in ciascuna delle ultime 16 gare disputate in questo stadio.

Il Real Madrid ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi in questa edizione della Champions League – l'ultima volta che la squadra spagnola ha registrato una striscia di successi più lunga in Champions League è stata tra aprile 2014 e febbraio 2015 (10 in quel caso).

Il Real Madrid e il Lipsia sono le due squadre che hanno segnato più gol in contropiede in questa Champions League (quattro a testa), mentre sono anche al primo posto per tiri tentati dopo questo tipo di azione (11).

Loïs Openda del Lipsia ha segnato quattro gol nella Champions League in corso: solo Christopher Nkunku (sette nel 2021/22) ha realizzato più reti in una singola edizione del torneo con la maglia della squadra tedesca.

Jude Bellingham ha segnato o fornito assist in ognuna delle cinque gare giocate con il Real Madrid nella Champions League in corso. Con quattro gol e tre assist all'attivo, nessun giocatore ha preso parte a più reti del giovane inglese in questa edizione del torneo.

Il centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham è il giocatore che ha effettuato più assist per il tiro al termine di movimenti palla al piede (nove) e con un passaggio tra le linee (6). In generale, nessun giocatore ha creato più occasioni su azionenel torneo in corso di Bellingham (15).

Dove vedere Lipsia-Real Madrid di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Lipsia-Real Madrid si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 febbraio.

Lipsia-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League