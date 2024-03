PREPARTITA

Borussia Dortmund - PSV Eindhoven è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 13 marzo alle ore 21:00 allo stadio SIGNAL IDUNA PARK di Dortmund.

Arbitro di Borussia Dortmund - PSV Eindhoven sarà Daniele Orsato. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Borussia Dortmund nella fase a gironi ha incontrato Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle United e Siviglia superando il girone con 11 punti mentre PSV Eindhoven ha incontrato Arsenal, Lens e Siviglia superando il girone con 9 punti.

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle tre sfide contro il PSV nelle competizioni europee (1V, 2N), nell’unico precedente in casa la gara è terminata 1-1 (ottobre 2022).

Il PSV non ha vinto nessuna delle ultime 16 trasferte contro squdre tedesche in tutte le competizioni (3N, 13P), dal successo contro l’Eintracht Braunschweig nel dicembre 1977. Inoltre ha perso cinque di queste sei sfide disputate in Champions League, l’unica eccezione è l’1-1 contro il Borussia Dortmund nell’ottobre 2002.

Quando è rimasto imbattuto in trasferta nella gara di andata di un doppio confronto in Champions League, il Borussia Dortmund ha sempre superato il turno. L’1-1 ad Eindhoven nella gara di andata era la sesta volta in cui succedeva.

Dopo il successo contro il Monaco nel 2004/05 agli ottavi di finale (2-0), il PSV non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte nella fase a eliminazione diretta della Champions League (3N, 3P), ed è stato eliminato in ciascuna delle tre occasioni in cui non ha vinto la gara di andata in casa in queste sfide.

Il Borussia Dortmund è rimasto imbattuto nelle ultime otto partite in casa di Champions League (4V, 4N), con l’ultima sconfitta interna che è stata contro una formazione olandese (1-3 contro l’Ajax). I tedeschi non registrato una serie più lunga senza sconfitte tra le mura amiche nella competizione dal periodo tra dicembre 1996 e settembre 1999 (nove).

Il PSV potrebbe raggiungere i quarti di finale di Champions League per la terza volta, dopo esserci riuscito nel 2004/05 e nel 2006/07.

Jadon Sancho è stato coinvolot in otto gol in 11 gare in casa con il Borussia Dortmund in Champions League (quattro centri e quattro assist). Questa sarà la sua prima gara con i gialloneri al Signal Iduna Park nella competizione dal dicembre 2020 (v Lazio).

Con il gol su rigore all’andata, Luuk de Jong è diventato il miglior marcatore del PSV in Champions League con nove gol. Considerando la Coppa dei Campioni, solo Romário (11) e Willy van der Kuijlen (10) hanno fatto meglio.

Gregor Kobel ha effettuato 19 passaggi che hanno rotto una linea avversaria per Niclas Füllkrug in questa Champions League – il maggior numero tra un portiere e un attaccante nel torneo in corso.

Olivier Boscagli ha vinto 14 possessi nella gara di andata contro il Borussia Dortmund, il miglior dato per un difensore in questa Champions League, inoltre è anche il miglior valore di un difensore del PSV in una singola gara della competizione dal 2003/04 (14 anche Héctor Moreno nel dicembre 2016 vs il Rostov).

Dove vedere Borussia Dortmund-PSV Eindhoven di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 13 marzo.

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Champions League