Paris Saint-Germain - Real Sociedad è valevole per gli Ottavi della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 14 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Real Sociedad sarà Marco Guida. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Paris Saint-Germain nella fase a gironi ha incontrato Borussia Dortmund, Newcastle United, Milan e Inter superando il girone con 8 punti mentre Real Sociedad ha incontrato Salisburgo, Benfica e Inter superando il girone con 12 punti.

Paris Saint-Germain-Real Sociedad ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la prima gara ufficiale in assoluto tra Paris Saint-Germain e Real Sociedad. La squadra francese è stata eliminata in cinque delle ultime sei occasioni in cui ha affrontato una squadra spagnola negli ottavi di finale di Champions League, eliminando il Barcellona nell'altra occasione (ottavi di finale dell’edizione 2020/21).

La Real Sociedad ha perso tre dei sei incontri contro avversarie francesi in tutte le competizioni (2V, 1N). La squadra basca ha perso entrambe le partite giocate in Champions League, perdendo 1-0 le gare degli ottavi di finale contro il Lione nel 2003/04.

Dopo aver raggiunto la finale nel 2020 e la semifinale nel 2021, il Paris Saint-Germain è stato eliminato agli ottavi di finale nelle ultime due edizioni della Champions League.

L’ultima occasione in cui il Real Sociedad ha giocato una gara nella fase a eliminazione diretta della Champions League risale all’edizione 2003/04, quando perse per 1-0 in entrambe le gare degli ottavi di finale contro un’altra squadra francese, il Lione.

Il Paris Saint-Germain non è riuscito a vincere nessuna delle ultime tre partite nella fase a gironi di questo torneo (2N, 1P). L'ultima volta che ha registrato più incontri di fila senza successi in una singola edizione della Champions League risale al 2014/15 (2N, 3P – tra la sesta giornata e i quarti di finale).

La Real Sociedad è rimasta imbattuta nella fase a gironi della Champions League in corso, collezionando tre vittorie e tre pareggi. La squadra spagnola è quella che ha mantenuto la porta inviolata (quattro), ha subito meno gol (due) e ha subito meno tiri in porta (12) di qualsiasi altra squadra nella fase a gironi di questo torneo.

La Real Sociedad ha effettuato più recuperi offensivi (70) di qualsiasi altra squadra in questa edizione della Champions League, mentre solo il Paris Saint-Germain (8.3) ha un valore di PPDA (il rapporto tra i passaggi dell'avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva) inferiore a quella della squadra di Imanol Alguacil (9.6).

Kylian Mbappé ha segnato 43 gol in 67 presenze in Champions League. Se dovesse segnare in questa sfida, l’attaccante del Paris Saint-Germain supererebbe Raúl (43) per il maggior numero di reti realizzate a età pari o inferiore a 25 anni nella competizione, meno solo di Lionel Messi (59).

Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain ha segnato in ciascuna delle ultime cinque presenze contro avversarie spagnole in Champions League, realizzando sette gol in totale in questi incontri. Infatti, Mbappé è stato l'ultimo giocatore a segnare una tripletta contro una squadra spagnola nella fase a eliminazione diretta della competizione, contro il Barcellona nel febbraio 2021 (con la maglia del PSG negli ottavi di finale).

Tutti e sette i gol della Real Sociedad nella Champions League in corso sono stati realizzati da giocatori spagnoli (Brais Méndez 3, Mikel Oyarzabal 2, Mikel Merino 1 e Ander Barrenetxea 1). L'ultima squadra ad avere registrato più marcatori spagnoli diversi (esclusi gli autogol) in una singola stagione nella competizione è stata una delle semifinalista dell’edizione 2021/22, il Villarreal (sette).

Dove vedere Paris Saint-Germain-Real Sociedad di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Real Sociedad si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 14 febbraio.

Paris Saint-Germain-Real Sociedad è una partita valevole per la giornata Ottavi della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

