Manchester City - Borussia Dortmund è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Borussia Dortmund sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Manchester City-Borussia Dortmund ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la terza stagione di Champions League in cui si affrontano Manchester City e Borussia Dortmund: dopo non aver vinto nessuna delle due partite della fase a gironi nel 2012/13 (1N, 1P), i Citizens hanno ottenuto due successi nelle due sfide ai quarti di finale nell’edizione 2020/21 (2-1 sia all’andata che al ritorno).

Il Borussia Dortmund cercherà di vincere una trasferta di Champions League contro una squadra inglese per la prima volta dall'ottobre 2013: 2-1 in casa dell'Arsenal. Da allora il club tedesco ha perso ciascuna delle quattro successive sfide contro rivali di questa nazione nel torneo, contro tre squadre differenti: Arsenal, due volte il Tottenham e due il Manchester City.

Il Manchester City ha vinto le ultime otto partite casalinghe contro squadre tedesche in Champions League con un punteggio complessivo di 30-9. L’ultima formazione tedesca a vincere all'Etihad nella competizione è stata il Bayern Monaco nell'ottobre 2013 (3-1), allenato dall'attuale tecnico del City Pep Guardiola.

Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe di Champions League, 18 vittorie e due pareggi. È la più lunga serie di imbattibilità di una squadra inglese nella competizione da quella registrata dal Chelsea tra settembre 2006 e dicembre 2009 (21).

Il Manchester City ha vinto 57 delle 103 partite disputate in Champions League (il 55,3%) – solo tre squadre hanno una percentuale di successi più alta nella storia della competizione (Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco), mentre quella del Man City è la più alta tra le squadre che non hanno mai vinto il trofeo.

Nessuna delle ultime 17 trasferte del Borussia Dortmund in Champions League è terminata in parità: sette vittorie e 10 sconfitte dall'1-1 in casa dell'APOEL Nicosia dell'ottobre 2017.

Questa sarà la 150ᵃ partita in Champions League per il tecnico del City Pep Guardiola, quinto allenatore a raggiungere questo traguardo nella competizione. Guardiola ha vinto 94 di queste 149 gare; solo Alex Ferguson (102 vittorie in 190 partite) e Carlo Ancelotti (99/179) contano più successi nel torneo (i numeri di Ancelotti non includono il 3-0 a tavolino contro l'Inter nel 2005).

L'attaccante del Man City Erling Haaland ha segnato 25 gol in 20 presenze in Champions League, più di qualsiasi altro giocatore nelle prime 20 presenze nella competizione. Ne ha realizzati 15 in 13 partite con il Borussia Dortmund e potrebbe diventare solo il secondo giocatore a segnare un gol in Champions League sia a favore che contro la squadra tedesca dopo Ciro Immobile.

Il diciannovenne Jude Bellingham ha segnato tre gol in Champions League con il Borussia Dortmund, nessun under 21 inglese ha fatto meglio nella competizione (al pari di Wayne Rooney, Theo Walcott, Jadon Sancho e Phil Foden).

Giovanni Reyna ha fornito due assist nella vittoria per 3-0 del Borussia Dortmund contro il Copenaghen nella prima giornata, tanti quanti ne aveva serviti nelle prime 10 presenze nella competizione.

