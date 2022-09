PREPARTITA

Real Madrid - Lipsia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 14 settembre alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Lipsia sarà Maurizio Mariani coadiuvato da Daniele Bindoni e Alberto Tegoni. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Real Madrid-Lipsia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Lipsia è la 14ᵃ squadra tedesca che il Real Madrid affronta in competizioni europee. Nell’ultima occasione in cui i Blancos hanno affrontato per la prima volta una rivale di questa nazione hanno perso (nell’aprile 2016 – 2-0 vs Wolfsburg).

Il Lipsia è imbattuto da tre partite contro squadre spagnole in competizioni europee fino ad oggi (2V, 1N); una di queste arrivate in Champions League contro l'Atlético Madrid – 2-1 nei quarti di finale 2019/20 (partita singola al José Alvalade di Lisbona).

Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 11 partite contro squadre tedesche in Champions League (7V, 4N) e ha segnato almeno due gol in ognuna di queste (27 in totale). L'ultima squadra tedesca a batterli è stata il Wolfsburg nei quarti di finale nell'aprile 2016 (2-0 a Wolfsburg), anche se il Real Madrid ha vinto la gara di ritorno passando il turno (3-0 a Madrid).

Il Lipsia è stato battuto dallo Shakhtar Donetsk nel primo turno di questa Champions League (1-4). L'unica occasione precedente in cui ha perso le prime due gare della fase a gironi in una singola edizione del torneo è stata nella scorsa stagione, tre ko nelle prime tre sotto Jesse Marsch.

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti potrebbe vincere la sua 100ᵃ partita in Champions League (attualmente è a 99, esclusa una partita a tavolino nel 2004/05), che lo porterebbe a diventare, con Sir Alex Ferguson (102), uno dei due unici allenatori a raggiungere questo traguardo nella competizione.

Il Lipsia non ha mai registrato uno 0-0 in Champions League: con 31 partite giocate nella competizione è la squadra che ha attualmente la striscia aperta più lunga senza pareggi a reti inviolate (14V, 4N, 13P).

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Kingsley Coman (26) ha generato più occasioni dopo un movimento di almeno cinque metri palla al piede rispetto a Vinícius Júnior del Real Madrid in Champions League (25 – 13 tiri, 12 occasioni create). In effetti Vinícius è anche il giocatore che conta più movimenti palla al piede terminati con un dribbling nel periodo (53).

L'attaccante del Lipsia Christopher Nkunku ha partecipato a sei gol fuori casa nella scorsa Champions League (cinque gol, un assist). Nella competizione 2021/22, solo Karim Benzema (8), Sébastien Haller (8) e Mohamed Salah (7) hanno fatto meglio di lui in trasferta sommando reti segnate e passaggi vincenti serviti.

Ci sono stati 33 passaggi consecutivi nell’azione del gol di Eden Hazard contro il Celtic nel primo turno; dal 2003/04 (da quando Opta raccoglie il dato), in Champions League sono stati segnati solo due gol al termine di una sequenza di passaggi più lunga: Dejan Stankovic con l'Inter nel 2010/11 (35 contro gli Spurs) e Cristian Tello con il Barcellona nel 2013/14 (40 contro il Celtic).

Se giocherà questa partita, Luka Modric sarà il primo giocatore di movimento a scendere in campo con la maglia del Real Madrid a 37 anni tra Coppa dei Campioni/Champions League da Ferenc Puskás nel novembre 1965 contro il Kilmarnock (38 anni, 229 giorni).

