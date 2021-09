LIVE LIVERPOOL - MILAN 2-2 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Anfield

Città: Liverpool

Capienza: 54074 spettatori20:18

Esordio per il Milan di Pioli in questa Champions League con una partita che fa sognare i tifosi, una sfida storica contro il Liverpool di Klopp: ad Anfield un match imperdibile contro due delle formazioni piú titolate di Europa.20:18

Liverpool e Milan si sono incontrati solo in due precedenti sfide in competizioni europee, entrambe in finale di Champions League. I Reds hanno vinto con la lotteria dei rigori nel 2005, prima di perdere 1-2 nei tempi regolamentari nel 2007.20:20

Sono ufficiali le formazioni del match: LIVERPOOL che si schiera con il 4-3-3, Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita - Salah, Origi, Jota.20:21

A disposizione del LIVERPOOL: Adrián, Milner, Kelleher, Jones, Mané, Thiago, van Dijk, Minamino, Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Phillips, Konaté.20:22

La formazione del MILAN: 4-2-3-1 per Pioli, Maignan - Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez- Bennacer, Kessie - Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao - Rebic.20:23

A disposizione del MILAN: Jungdal, Kalulu, Romagnoli, Giroud, Florenzi, Gabbia, Tatarusanu, Maldini, Ballo-Toure, Tonali.20:24

Klopp sorprende con Origi dal primo minuto, supportato da Jota e Salah, in difesa coppia Gomez - Matip con van Dijk in panchina. A centrocampo la forza di Keita e e Fabinho con capitan Henderson.20:26

Pioli deve fare a meno di Ibrahimovic, non convocato, Rebic da prima punta con Leao e Saelemaekers sulle fasce, Brahim Diaz da trequartista. Bennacer per Tonali, Kjaer - Tomori da centrali.20:28

Dirige il match l'arbitro polacco Szymon Marciniak.20:30

1' INIZIA LIVERPOOL - MILAN! Atmosfera incredibile ad Anfield, primo pallone per i locali.21:00

1' Liverpool in completo rosso, Milan in bianco.21:00

2' Sinistro potente di Keita respinto da Kjaer, Theo Hernandez mette in angolo. Spinge il Liverpool.21:02

3' Matip prova il colpo di testa sul secondo palo, blocca con facilità Maignan.21:02

4' ORIGI VICINO AL VANTAGGIO! Cross basso di Robertson, la deviazione sul primo palo del belga finisce a lato!21:03

5' Cross col sinistro di Salah, pallone che termina tra le braccia di Maignan.21:04

6' JOTA! Palla persa sanguinosa di Kessié, il portoghese in area calcia di potenza con Tomori che devia in angolo.21:05

7' Contropiede Milan, Saelemaekers prova a portare palla ma decide di ripartire da Bennacer.21:05

7' Alisson costretto ad uscire fuori dalla sua area per fermare Rebic, il croato peró era in fuorigioco.21:06

8' Cross basso di Origi per Jota, Kjaer mette in angolo: che pressione del Liverpool in questi primi minuti di partita.21:07

8' MATIP! Colpo di testa del centrale sul perfetto corner di Alexander-Arnold, blocca Maignan.21:10

9' GOL! LIVERPOOL - Milan 1-0! Autorete di Fikayo Tomori. Percussione palla al piede di Alexander-Arnold dopo il tocco di Salah, l'inglese entra in area e scarica il destro, un tocco del centrale mette fuori causa Maignan.



11' Continua a spingere il Liverpool, conclusione di Henderson che Maignan blocca al petto.21:10

12' Reazione Milan, Leao prova a superare Matip in area con un dribbling ma il centrale lo ferma con attenzione.21:11

13' SALVATAGGIO DI TOMORI! Salah stoppa bene in area e calcia di potenza, il centrale in scivolata mette in angolo.21:12

13' RIGORE PER IL LIVERPOOL! Conclusione di Robertson, Bennacer devia con il braccio: per Marciniak non ci sono dubbi, é penalty.21:21

14' AMMONITO Ismaël Bennacer. Giallo per il tocco di mano in area che vale il rigore. 21:21

14' MAIGNAN SALVA IL MILAN! Il portiere prima respinge il rigore di Salah, poi si supera sul tap in di Jota!21:32

15' Liverpool che continua a spingere, tiro a giro di Salah dal limite che termina altissimo sopra la traversa.21:17

17' Kjaer corpo a corpo con Origi, fallo del centrale.21:23

18' Milan che sta provando ad alzare il baricentro ma fatica contro il pressing ed il ritmo indemoniato del Liverpool.21:18

20' MATIP! Altro colpo di testa del centrale, para Maignan: azione comunque ferma per il fallo in attacco del difensore.21:19

21' Cambio campo di Calabria troppo potente che termina sul fondo: Milan che non riesce nel suo classico gioco.21:21

23' Altro errore in fase di costruzione di un Milan che sta faticando a ritrovarsi dopo il vantaggio dei Reds.21:23

24' Superata la prima metà di questo primo tempo: Liverpool che sta tenendo un ritmo altissimo, Reds in vantaggio di una rete con il Milan che sta faticando a creare gioco.21:25

26' Gomez lascia rimbalzare un pallone sulla trequarti subendo l'immediato pressing di Rebic: il centrale costretto a spazzare.21:26

27' PILLOLA STATISTICA. Secondo rigore fallito da Salah con il Liverpool in tutte le competizioni sui 19 calciati e il primo dal suo primo penalty tirato con i Reds nell'ottobre 2017 vs Huddersfield.21:27

28' Fabinho con troppa foga in pressing commette fallo su Kjaer: il brasiliano ripreso da Marciniak per le troppe proteste.21:28

29' Cross basso di Leao per Rebic: Gomez é attento e respinge con il piede, anticipando l'intervento del croato.21:28

30' Contropiede Liverpool, Origi cerca Salah con Kessié che intercetta: il mediano evita l'angolo ma é costretto a calciare in fallo laterale.21:29

31' SALAH! Stop e tiro dal limite dell'egiziano, Maignan in tuffo mette in angolo.21:30

32' Ci prova anche Keita, il suo destro é deviato in angolo da Bennacer: Liverpool che non accenna ad abbassare i suoi ritmi.21:31

33' Grande uscita di Maignan che blocca il cross di Salah in mezzo all'area: giornata sicuramente impegnativa per il portiere del Milan.21:31

34' Ci prova ancora Alexander-Arnold, blocca Tomori: il terzino del Liverpool imprendibile in questo primo tempo per i difensori del Milan.21:34

35' Punizione Liverpool: Henderson mette al centro, Kjaer anticipa tutti sul secondo palo e allontana.21:35

37' Cross di Theo Hernandez, Fabinho colpisce male la sfera: Marciniak ferma il gioco, il pallone é da cambiare in quanto fatto esplodere dal brasiliano.21:38

38' La squadra di Klopp sembra ora rallentare leggermente, piú possibilità al Milan di far girare il pallone.21:38

39' Percussione centrale di Theo Hernandez che prova a scaricare per Rebic: attento Gomez in chiusura.21:39

40' Gioco fermo: a terra Origi dopo un contrasto con Tomori.21:40

41' Si rialza il belga, si puó tornare a giocare con palla per il Milan.21:40

42' Cross di Calabria, cade in area Diaz: lo spagnolo non protesta per il tocco di Matip.21:42

42' GOL! Liverpool - MILAN 1-1! Rete di Ante Rebić. Azione manovrata dei rossoneri, Leao trova la verticale in area per il croato che, da due passi, batte Alisson con un preciso diagonale.



44' GOL! Liverpool - MILAN 1-2! Rete di Brahim Díaz. Altra azione in velocità del Milan, Rebic in area contro Alisson decide di non tirare ma servire il solissimo Theo Hernandez: la conclusione del terzino é respinta dalla scivolata disperata di Robertson, Diaz da due passi insacca il tap in vincente!



45' Un minuto di recupero.21:45

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI LIVERPOOL - MILAN! 1-2 il risultato parziale, rossoneri che pareggiano e passano in vantaggio nel finale.21:47

Partita ricca di emozioni ad Anfield: Liverpool che domina la prima mezzora, vantaggio grazie all'autogol di Tomori che devia una conclusione di Alexander-Arnold e Maignan para un rigore a Salah tenendo aperto il match.21:48

Milan che soffre, aspetta, esce nel finale: il pareggio arriva con uno splendido filtrante di Leao per Rebic che non fallisce sottoporta; il vantaggio su azione fotocopia con il croato che finta il trio e serve Hernandez. La conclusione del terzino é respinta, nulla puó la difesa del Liverpool sul tap in di Diaz.21:49

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LIVERPOOL - MILAN! Si riparte dal 1-2 della prima frazione.22:04

47' ANNULLATO IL GOL A KJAER! Angolo toccato per Diaz che riserve Rebic, cross basso per il difensore che insacca: é proprio il croato ad essere in fuorigioco.22:03

48' Secondo tempo partito a ritmi altissimi, risposta immediata del Liverpool con Henderson che cerca Jota: allontana Calabria.22:06