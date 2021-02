LIVE LIPSIA - LIVERPOOL 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Lipsia - Liverpool è valevole per gli ottavi di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest. Arbitro dell'incontro sarà lo sloveno Slavko Vinčić coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Al VAR ci sarà invece il nistro Massimiliano Irrati.

Lipsia nella fase a gironi ha incontrato Basaksehir, Manchester United e Paris Saint-Germain superando il girone con 12 punti mentre il Liverpool ha incontrato Ajax, Atalanta e FC Midtjylland superando il girone con 13 punti.

Il Lipsia cerca di ripetere lo straordinario cammino della passata stagione dove stupendo tutti approdò alle semifinali. Mister Nagelsmann per la sfida ai Reds deve rinunciare a Forsberg, Laimer e Szoboszlai. Unica punta sarà Poulsen. Klopp, dopo le ultime sconfitte in campionato, cerca di riscattarsi. Spera di recuperare per la sfida Fabinho anche se il suo utilizza sembra improbabile. In attacco sicuro il tridente composto da Salah, Firmino e Mané.

Probabili formazioni

Lipsia: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago Alcantara; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Dove vedere Lipsia - Liverpool di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Lipsia - Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 febbraio.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

