LIVE INTER - LIVERPOOL 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Inzaghi ritrova Bastoni in difesa che insieme a Skriniar a De Vrik forma il trio davanti ad Handanovic. Vidal in mediana per sostituire lo squalificato Barella, mentre Dumfries agirà sulla destra e Perisic sulla sinistra. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko.20:57

PREPARTITA

Inter – Liverpool è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 16 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter – Liverpool sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

L’Inter nella fase a gironi, girone D, ha incontrato Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sheriff Tiraspol superando il girone al secondo posto con 10 punti mentre il Liverpool ha incontrato FC Porto, Atletico Madrid e Milan superando il girone al primo posto, a punteggio pieno, con 18 punti.

Questo sarà il quinto incontro tra Inter e Liverpool in una competizione europea. I Reds sono una delle squadre favorite per vincere la Champions League. Jurgen Klopp fa del ritmo elevato e dell’intensità le sue armi migliori. Chiaramente, il pericolo numero uno risponde al nome di Momo Salah.

Simone Inzaghi, come ribadito nella conferenza stampa pre match, non si sente battuto in partenza. L’Inter ha dimostrato, durante la stagione in corso, di avere una rosa importante, in grado di dar fastidio anche ad una corazzata come il Liverpool. In attacco dovrebbe giocare sicuramente Edin Dzeko che sta attraversamento un buon momento di forma. In aiuto del bosniaco ballottaggio tra Sanchez e Lautaro Martinez. Il cileno sta vivendo un momento d’oro: dopo la rete nella finale di Supercoppa Italiana ha cambiato marcia diventando fondamentale per il gioco nerazzurro; l’argentino invece l’ombra del giocatore spumeggiante dello scorso anno: non segna in champions da 697 minuti.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2) : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.

LIVERPOOL (4-3-3) : Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp.

Dove vedere Inter-Liverpool di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Inter-Liverpool si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 febbraio. In TV/streaming la partita sarà trasmessa in esclusiva da Amazon sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. La telecronaca sarà di Sandro Piccinini.