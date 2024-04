PREPARTITA

Barcellona - Paris Saint-Germain è valevole per i Quarti della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 16 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys di Barcelona.

Arbitro di Barcellona - Paris Saint-Germain sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Il Barcellona nella fase a gironi ha incontrato Royal Antwerp, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund e Milan superando il girone con 12 punti mentre Paris Saint-Germain ha incontrato Newcastle United, Milan e Borussia Dortmund superando il girone con 8 punti.

Barcellona-Paris Saint-Germain ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Barcellona ha perso solo due delle ultime nove partite disputate contro il Paris Saint-Germain nella fase a eliminazione diretta della Champions League (4V, 3N) e potrebbe trovare il successo sia all’andata che al ritorno contro i parigini nello stesso turno di una singola edizione del torneo per la seconda volta, dopo esserci riuscito nei quarti di finale del 2014/15.

Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime cinque partite casalinghe contro il Paris Saint-Germain in Champions League (3V, 2N), il Barcellona ha perso 4-1 la più recente nel febbraio 2021 (andata degli ottavi di finale). Solo una squadra ha vinto con più gol di scarto in casa dei blaugrana in questa competizione: la Dinamo Kiev in una gara della fase a gironi nel novembre 1997 (4-0).

Il gol di Andreas Christensen all'andata è stato il 50° segnato nelle partite tra Barcellona e Paris Saint-Germain, in quello che è stato solo il 14° incontro tra le due formazioni. Tra le squadre affrontate almeno 10 volte dai blaugrana nelle principali competizioni europee, i parigini sono quella contro cui i catalani hanno registrato la media più alta di reti complessive per singolo match (3,6 tra gol fatti e subiti).

Il Barcellona potrebbe qualificarsi alle semifinali di Champions League per la13a volta nella sua storia, nonché la prima dall’edizione 2018/19 sotto la guida di Ernesto Valverde – Solo il Real Madrid (16) conta più partecipazioni a questa fase del torneo rispetto ai blaugrana (il Bayern Monaco è attualmente a pari merito con il Barcellona a quota 12, prima dei quarti di finale di ritorno).

Se il Paris Saint-Germain dovesse passare il turno, Luis Enrique diventerebbe il primo ex allenatore del Barcellona a eliminare i blaugrana in un confronto nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Più in generale, solo altri due manager spagnoli hanno eliminato i catalani nelle fasi a eliminazione diretta della competizione: Rafael Benítez con il Liverpool nel 2006-07 (ottavi di finale) e Vicente del Bosque con il Real Madrid nel 2001/02 (semifinali).

Il Paris Saint-Germain ha completato solo il 39% dei dribbling tentati nella gara di andata (11/28), la percentuale di successo più bassa in una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League dal marzo 2017, sempre contro il Barcellona (33%). Tra loro, Kylian Mbappé (1/6) e Ousmane Dembélé (1/8) hanno completato solo due dei loro 14 dribbling tentati complessivamente nel match.

Ilkay Gündogan è il giocatore che in questa Champions League ha creato il maggior numero di occasioni (24) e che vanta il più alto indice di Expected Assists (3,7 xA e quattro assist). Le sue 24 occasioni create sono il numero più alto per un centrocampista del Barcellona in una singola edizione della competizione da Xavi nel 2012-13 (33).

Pau Cubarsí è il giocatore del Barcellona che nella gara di andata contro il Paris Saint-Germain ha effettuato più passaggi che superano la linea di pressione avversaria (13) – più in generale, solo William Saliba (32) ne conta in totale più di Cubarsí (27) da quando lo spagnolo ha debuttato nelle competizioni europee il 12 marzo scorso.

Kylian Mbappé ha segnato 13 gol in 11 trasferte nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League: solo Cristiano Ronaldo (23 gol in 39 partite) e Karim Benzema (14 gol in 34 partite) hanno segnato più del francese fuori casa nei turni a eliminazione diretta del torneo.

All'andata, Vitinha del Paris Saint-Germain è diventato il primo giocatore a toccare almeno 100 palloni, a sbagliare non più di due passaggi (82/84) e a segnare un gol in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League da Xavi del Barcellona contro il Celtic nel marzo 2008 (un gol, 110 tocchi e 89/91 passaggi completati).

Dove vedere Barcellona-Paris Saint-Germain di Champions League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Barcellona-Paris Saint-Germain si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 16 aprile.

Barcellona-Paris Saint-Germain è una partita valevole per la giornata Quarti della fase a gironi della Champions League 2023/2024. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

