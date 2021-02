Guardando in casa Porto c'è grande voglia di sfatare il tabù Juventus: nei 4 precedenti i biancoblu sono stati sconfitti per ben 3 volte con solamente un pareggio racimolato nella fase a gironi della Champions 2001/2002.18:15

Andrea Pirlo non potrà contare su Bonucci, Cuadrado, Arthur e Dybala, tutti e quattro indisponibili per problemi fisici, ma con la Joya verso il recupero completo dopo diverse settimane ai box. Ramsey è rientrato invece tra i convocati e potrebbe essere utilizzato a gara in corso.18:15

Quella volta furono decisivi Pjaca e Dani Alves, questa sera la Juventus avrà invece dalla sua parte Cristiano Ronaldo che vorrà sicuramente migliorare il proprio score contro i dragoes, affrontati per 6 volte tra Sporting Lisbona e Manchester United, ma battuti solamente in una circostanza proprio con l'unico gol segnato dal nativo di Funchal contro il club lusitano.18:14

Ricomincia dal Portogallo il cammino dei bianconeri nella tanto agognata coppa dalle grandi orecchie. Lì dove 4 anni fa cominciò con una vittoria per 2-0 il percorso nella fase ad eliminazione diretta della formazione di Allegri che si concluse con la sconfitta di Cardiff in finale contro il Real Madrid.20:00

Benvenuti all'Estádio do Dragão di Porto per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. I padroni di casa guidati da Sérgio Conceição ospitano la Juventus di Andrea Pirlo.18:13

PREPARTITA

FC Porto - Juventus è valevole per gli ottavi di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 17 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto. Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Carlos del Cerro Grande coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez.

Il Porto si è classificato secondo nel girone C della fase a gironi dove era inserito insieme a Manchester City, Olympiakos e Marsiglia mentre la Juventus ha vinto il girone G, incontrando Dinamo Kiev, Ferencvarosi e Barcellona, con 15 punti.

Il Porto ha ben impressionato nella fase a gironi di Champions League dove risulta l'unica squadra a non aver subito gol in casa. Di fronte ci sarà la Juventus di Pirlo che per la settima volta consecutiva ha raggiunto la fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea. Tanti problemi per Pirlo che ha diverse assenze pesanti, tra cui quelle di Dybala, Arthur, Cuadrado e Bonucci. In difesa De Ligt e Demiral si sfidano per affiancare Chiellini, mentre sugli esterni agiranno i due grandi ex della sfida, Alex Sandro e Danilo. In attacco Cristiano Ronaldo dovrebbe essere affiancato da Morata.

Probabili formazioni

FC Porto: Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Uribe, Diaz; Marega, Taremi. All. Conceiçao

Juventus: Szczesny; Danilo, Chiellini, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Dove vedere FC Porto - Juventus di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

FC Porto - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 febbraio.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

