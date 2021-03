LIVE BAYERN MONACO - LAZIO 1-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Arena

Città: München

Capienza: 75000 spettatori09:26

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Bayern Monaco e Lazio, incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.09:26

Match difficile ma di grande fascino per la Lazio che arriva in Germania dopo la pesante sconfitta dell'andata che ha trasformato in un'impresa il discorso qualificazione. Per ottenere il passaggo ai quarti infatti i ragazzi di Inzaghi sono costretti a vincere 4-0 oppure con tre gol di scarto in caso di cinque o più reti realizzate.20:04

Match dell'andata unico precedente in gare ufficiali tra le due squadre; per la Lazio si tratta della seconda trasferta tedesca nella competizione dopo l'uno a uno maturato in casa del Borussia Dortmund nella fase a gironi. 20:04

Formazioni ufficiali e Bayern Monaco in campo col 4-2-3-1: Nubel - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Goretzka, Kimmich - Sané, Muller, Gnabry - Lewandowski. A disposizione: Schneller, Sule, Javi Martinez, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Roca, Musiala.19:59

La Lazio si schiera col classico 3-5-2: Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares - Muriqi, Correa. A disposizione: Strakosha, Patric, Musacchio, Hoedt, Leiva, Pereira, Parolo, Lulic, Cataldi, Akpa-Akpro, Immobile.19:51

Inzaghi sceglie Lazzari sull'out di destra e arretra Marusic nel terzetto difensivo con Acerbi e Radu; per il resto spazio per la coppia Correa-Muriqi in attacco, a Fares sulla fascia sinistra e a Escalante in regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati.20:05

Nel Bayern turno di riposo per Neuer che lascia i pali a Nubel mentre in difesa torna Pavard a destra e a sinistra Hernandez viene preferito a Davies; solita mediana formata da Kimmich e Goretzka mentre alle spalle di Lewandowski spazio per Muller e Gnabry, assenti all'andata, e Sané.20:02

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro rumeno Kovacs.20:49

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Lazio.21:01

2' Lazzari recupera palla e serve Muriqi che però sbaglia il passaggio di ritorno in profondità. Riparte il Bayern che gestisce i primi possessi del match.21:03

4' Cross di Pavard e sponda aerea di Lewandowski su cui interviene Acerbi in chiusura. Provvidenziale il difensore italiano in anticipo su Gnabry.21:05

6' Lancio di Pavard per Gnabry che controlla sulla linea di fondo e sfida Marusic in uno contro uno. Buona chiusura del difensore laziale che recupera la sfera.21:07

8' Calcio di punizione guadagnato da Muriqi che consente alla difesa biancoceleste di alzare il baricentro. Primo prolungato possesso palla della Lazio.21:08

8' Combinazione in area tra Muriqi e Correa che porta quest'ultimo alla conclusione. Destro debole che termina sul fondo.21:09

10' Kimmich raccoglie un disimpegno errato di Fares e verticalizza per Gnabry. Attento Marusic in anticipo.21:11

12' Prova a giocare con intraprendenza la Lazio che in questa fase costringe il Bayern nella propria metà campo.21:12

13' Kimmich recupera palla sulla trequarti e allarga per Sané che converge verso il centro e libera il sinistro da dentro l'area di rigore. Reina si tuffa ma pallone che termina direttamente sul fondo.21:14

14' Destro sporco di Milinkovic-Savic deviato in modo fortuito da Muriqi. Nubel recupera la sfera senza troppi problemi.21:15

15' Traversone in area di Luis Alberto deviato di testa da Milinkovic-Savic. Conclusione centrale parata da Nubel.21:16

17' Calcio di punizione guadagnato da Marusic sulla trequarti. Il piazzato di Luis Alberto è però allontanato da un attento Pavard.21:17

19' Lancio di Alaba troppo lungo per Gnabry che attaccava la profondità alle spalle di Marusic. Poche occasioni da gol in questa prima fase di partita.21:20

21' Kimmich combina al limite con Goretzka ma poi sbaglia l'imbucata per Sané. Pallone che termina oltre la linea di fondo.21:22

23' Radu pesca Milinkovic-Savic che da buona posizione controlla e rimette al centro per le punte. Sbroglia una situazione complicata la difesa del Bayern.21:25

25' Lancio di Boateng per Alaba che però perde il contrasto con Muriqi e si trascina palla in fallo laterale. 21:26

26' Cartellino giallo per Radu, autore di un intervento falloso in scivolata ai danni di Lewandowski.21:27

28' Kimmich per Sané che si mette nuovamente in proprio e calcia dal limite dell'area. Conclusione debole che non inquadra lo specchio della porta.21:28

30' Gnabry combina con Muller ma perde la sfera complice la pressione di Marusic. Buona fase difensiva della Lazio fino a questo momento.21:31

31' Calcio di rigore per il Bayern Monaco! Sugli sviluppi di un corner, contatto in area tra Muriqi e Goretzka. Nessun dubbio per l'arbitro che indica il dischetto.21:32

31' Cartellino giallo ad Acerbi per proteste.21:32