LIVE CHELSEA - ATLETICO MADRID 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Chelsea - Atletico Madrid è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2020/2021.

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stamford Bridge di Londra.

Arbitro di Chelsea - Atletico Madrid sarà il nostro Daniele Orsato coadiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Si riparte dall'1-0 per il Chelsea ottenuto a Madrid nella partita di andata. Gli inglesi accedono ai quarti di finale in caso di vittoria o pareggio, mentre saranno necessari i supplementari in caso di successo dell'Atletico Madrid per 1-0. Diego Simeone per l'impresa si affida a Suarez il cui ultimo gol in trasferta in Champions risale al 2015.

Probabili formazioni

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kanté, Kovacic, Alonso; Ziyech, Werner; Giroud. All.: Tuchel

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; M. Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Luis Suarez, Joao Felix. All.: Simeone

La classifica completa della Champions League.

Dove vedere Chelsea-Atletico Madrid

Chelsea-Atletico Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 17 marzo. La partita in TV sarà trasmessa in esclusiva da Sky