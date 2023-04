Il Milan ha vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A: è la striscia di successi esterni consecutivi più lunga (al pari di quella tra il 1948 e il 1951) registrata dai rossoneri contro i partenopei, inclusa la vittoria per 4-0 all'inizio di questo mese. L'ultima squadra che i meneghini hanno battuto due volte lontano da casa in una singola stagione è stata la Sampdoria nel 2015-16.14:14

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Milan? La gara tra Napoli e Milan si giocherà martedì 18 aprile 2023 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Napoli - Milan? L'arbitro del match sarà Szymon Marciniak Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Milan sarà Tomasz Kwiatkowski Dove si gioca Napoli - Milan? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Milan? Stadio Diego Armando Maradona Chi trasmette la partita Napoli - Milan? La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa da Sky Sport 1, Mediaset Infinity, Canale 5 e Sky

PREPARTITA

Napoli-Milan è valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 18 aprile alle ore 21:00 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli – Milan sarà Szymon Marciniak coadiuvato da Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

La gara d’andata, gioacata il 12 aprile, si è conclusa con la vittoria rossonera per 1-0 granzie alla rete di Bennacer al 40′ del primo tempo. Stasera si decide la prima semifinalista: stadio San Paolo tutto esaurito per dare la carica alla squadra di Spalletti. La notizia principale per la squadra di Spalletti è il ritorno dal 1′ di Osimhen dopo l’infortunio. Al suo fianco sicuramente Kvaratskhelia ed uno tra Politano e Lozano con il primo favorito. In difesa Kim, squalificato, sarà sostituito da Juan Jesus; sicuro l’impiego di Mario Rui sulla fascia. A centrocampo out Anguissa per squalifica che sarà sostituito con uno tra Ndombelé e Elmas. Sponda rossonera Pioli ha tutta la rosa a disposizione tranne Ibra. L’idea in mente al mister rossonero è confermare la squadra della gara d’andata contro il Napoli con Kjaer e Tomori in difesa, Krunic-Tonali a centrocampo e Bennacer trequartista a supporto di Giroud e Leao in avanti.

Probabili formazioni Napoli-Milan

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli

Dove vedere Milan-napoli in diretta TV e streaming

Napoli-Milan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 18 aprile. In TV il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 e sul satellite su Sky canale Sky Sport Uno. In streaming la partita sarà disponibile su Mediaset Infinity plus e Now TV.