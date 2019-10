LIVE GENK - NAPOLI 0-0 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Giocatori in campo per il secondo tempo, non ci sono sostituzioni rispetto alle formazioni che hanno concluso il primo tempo19:40

Sorprese nella formazione del Napoli: in panchina Mertens, addirittura tribuna per Ghoulam e Insigne, per scelta tecnica18:59

PREPARTITA

Genk - Napoli è valevole per la seconda giornata girone E della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020.

La partita è in programma il giorno 2 ottobre alle ore 18:55 allo stadio Luminus Arena di Genk.

Arbitro dell'incontro sarà il rumeno Kovacs, con assistenti Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovidiu Artene. Al VAR il tedesco Christian Dingert.

Il Napoli dopo la vittoria contro il Liverpool per 2-0 all'esordio in Champions League cerca la seconda vittoria per rendere più agevole il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. Possibile turnover per la squadra allenata da Carlo Ancelotti. In attacco Mertens dovrebbe riposare e lasciare spazio a Milik e Lozano. In difesa Di Lorenzo e Mario Rui come esterni, con Manolas e Koulibaly coppia centrale mentre a centrocampo dovrebbero giocare Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Insigne. Il Genk dopo la pesante sconfitta all'esordio per 6-2 contro il Salisburgo non può sbagliare. Il mister Mazzù schiera in attacco il tridente: Ito, Samatta e Ndongala.

Dopo la prima giornata il girone E vede in testa il Salisburgo ed il Napoli a 3 punti mentre Liverpool e Genk sono fermi a 0 punti.

Probabili formazioni:

Genk: Coucke, Maehle, Lucumí, Dewaest, Uronen, Hrosovsky, Hagi, Berge, Ito, Samatta, Ndongala. All: Mazzù

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne, Lozano, Milik. All: Ancelotti

Dove vedere Genk-Napoli di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Genk-Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:55 (mezz'ora prima) del 2 ottobre.

Genk-Napoli è una partita valevole per la seconda giornata girone E della fase a gironi della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

