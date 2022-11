LIVE MANCHESTER CITY - SIVIGLIA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Siviglia? La gara tra Manchester city e Siviglia si giocherà mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Siviglia? L'arbitro del match sarà Orel Grinfeeld Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Siviglia sarà Roi Reinshreiber Dove si gioca Manchester city - Siviglia? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Siviglia? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Siviglia? La partita tra Manchester city e Siviglia verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Manchester City - Siviglia? Al 14° minuto del primo tempo il risultato di Manchester City - Siviglia è 0-0

PREPARTITA

Manchester City - Siviglia è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 2 novembre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Siviglia sarà Orel Grinfeeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Roi Reinshreiber.

Manchester City-Siviglia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Manchester City ha vinto tutte le tre partite di Champions League contro il Siviglia, segnando nove gol e subendone soltanto due.

Il Siviglia non ha vinto alcuna delle tre sfide di Champions League disputate contro il Manchester City (tre sconfitte); soltanto contro il Borussia Dortmund, i Citizens hanno giocato più volte (quattro partite) senza vincere nella competizione.

Pep Guardiola ha perso solo due delle 13 gare da allenatore contro il Siviglia (9V, 2N); le squadre guidate dal tecnico del Manchester City hanno segnato in media 2.5 gol a partita contro gli spagnoli (33 reti in totale). L’unico ko casalingo dell’attuale tecnico dei Citizens contro i biancorossi è arrivato nel gennaio 2010, quando alla guida del Barcellona fu sconfitto in Copa del Rey contro il Siviglia di Manolo Jiménez (1-2).

L'ultima vittoria del Siviglia contro una squadra inglese nella fase a gironi di Champions League risale al novembre 2007: 3-1 ai danni dell’Arsenal. Da allora, gli spagnoli non hanno vinto alcuna delle ultime sette gare contro queste avversarie (3N, 4P), perdendo le due più recenti nel parziale, entrambe per 4-0 (vs Chelsea e Man City).

Il Manchester City ha vinto l'81% delle sfide casalinghe in Champions League, con Pep Guardiola allenatore (26/32). Tra i tecnici che hanno collezionato almeno 20 partite interne alla guida di una squadra nella competizione, il Man City di Guardiola vanta la percentuale più alta di successi casalinghi nella storia del torneo.

Il Siviglia non vince da sei trasferte di Champions League: cinque di queste sono terminate in parità (1P). Inoltre, l’ultimo successo esterno degli spagnoli nella competizione risale al dicembre 2020, quando si imposero per 3-1 sul campo del Rennes, con Julen Lopetegui in panchina.

Le ultime due partite del Manchester City in Champions League sono finite entrambe 0-0: contro l'FC København, alla quarta giornata, e il Borussia Dortmund, alla quinta. L'unica precedente occasione in cui le squadre guidate da Pep Guardiola hanno infilato tre pareggi consecutivi nella competizione è stata tra aprile/maggio 2009, quando sedeva sulla panchina del Barcellona.

L'attaccante del Manchester City, Erling Haaland, ha segnato 28 gol in 23 gare di Champions League: la sua media di un gol ogni 61 minuti di gioco è la migliore rispetto a qualsiasi altro giocatore con almeno 10 partite disputate nella competizione.

Isco ha segnato con il Siviglia nell’ultimo turno: l’ultima volta che aveva trovato la rete in Champions League risaliva al match contro il Manchester City, con la maglia del Real Madrid, nel febbraio 2020. In 77 partite nella competizione, Isco non è mai andato a bersaglio per due gare di fila.

Jack Grealish è il giocatore del Manchester City che ha preso parte a più sequenze su azione terminate con un tiro (31) in questa Champions League e quello che ha creato più occasioni su azione (10) rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra.

Dove vedere Manchester City-Siviglia di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester City-Siviglia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 novembre.

Manchester City-Siviglia è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Manchester City - Siviglia tra Sky o Mediaset.

