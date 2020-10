Poche sorprese nell'undici di Inzaghi che affianca Correa ad Immobile e nel folto centrocampo a cinque propone Marusic e Fares a tutta fascia con Luis Alberto e Milinkovic-Savic ai lati di Leiva. In difesa insieme a Patric e Acerbi spazio per il recuperato Luiz Felipe.20:13

Qualche problema in difesa per Favre che deve rinunciare tra gli altri a Can e Akanji ma recupera Piszczek subito titolare nel terzetto guidato da Hummels. Mediana a quattro orchestrata da Witsel e il giovanissimo Bellingham mentre alle spalle di Haaland spazio per Sancho e Reus che vince il ballottaggio della vigilia con Brandt.20:19