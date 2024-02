DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Atletico madrid? La gara tra Inter e Atletico madrid si giocherà martedì 20 febbraio 2024 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Inter - Atletico madrid? L'arbitro del match sarà István Kovács Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Atletico madrid sarà Marco Fritz Dove si gioca Inter - Atletico madrid? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Atletico madrid? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Chi trasmette la partita Inter - Atletico madrid? La partita tra Inter e Atletico madrid verrà trasmessa da Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 e Canale 5

PREPARTITA

Inter-Atletico Madrid è valevole per gli Ottavi di Finale della Champions League 2023/2024. La partita è in programma il 20 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Siro di Milano.

Arbitro di Inter-Atletico Madrid è il rumeno István Kovács coadiuvato dai connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene, con Horațiu Feșnic nelle vesti di quarto uomo.

L’Inter è la finalista dell’ultima Champions League ed è una tra le squadre favorite per la vittoria finale. Sta attraversando un momento eccezionale di condizione fisica e gioco. Al primo turno si classificata al secondo posto nel girone D dietro agli spagnoli della Real Sociedad. L’Atletico Madrid invece si è classificato al primo posto nel girone E davanti alla Lazio. Entrambe le squadre sono ancora imbattute in questa edizione della Champions League. Il match è particolarmente intrigante anche perché si sfidano due ex calciatori che furono compagni di squadra proprio nella Lazio e che segnarono nella famosa Lazio-Inter 4-2 del 5 maggio 2002. Speculare lo schieramento tattico proposto: 3-5-2. L’Inter si presenta al gran completo, nell’Atletico probabile defezione per Alvaro Morata.

Probabili formazioni Inter-Atletico Madrid

INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2) – Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme; Depay, Griezmann. All.: Simeone.

Dove vedere Inter-Atletico Madrid in diretta TV e streaming

Inter-Atletico Madrid è trasmessa in diretta tv e streaming da Mediaset Infinity+ e da Sky. In chiaro su Canale 5.