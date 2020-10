Marco Rose, all'esordio d’allenatore in Champions League, conferma il 4-2-3-1 con Ginter, Elvedi, Bensebaini e Lainer davanti all'esperto portiere svizzero Sommer. A centrocampo, Kramer e Neuhaus in mezzo con Embolo, Hofmann e Thuram sulla trequarti pronti ad innescare il centravanti Plea.20:47

Conte sceglie il modulo 3-4-1-2 optando per il tandem offensivo formato da Lukaku e Sanchez con alle loro spalle nel ruolo di trequartista il gioiello danese Eriksen. A centrocampo, confermati Vidal e Barella con Perisic e Darmian sulle corsie laterali, quest’ultimo sostituisce Hakimi, positivo al Coronavirus nel pomeriggio. In difesa, a causa delle tante assenze, riconfermato il trio composto da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Solo panchina per Nainggolan e Bastoni, appena ristabilitisi dal Covid-19.20:31

PREPARTITA

Inter - Borussia Monchengladbach è valevole per la prima partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone B.

La partita è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Borussia Monchengladbach sarà l'olandese Björn Kuipers coadiuvato da Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Al VAR invece ci sarà Danny Makkelie.

L'Inter ed il Borussia Monchengladbach sono inserite nel girone B insieme a Real Madrid e Shakhtar Donetsk.

L'Inter di Conte inizia oggi il suo cammino di Champions League 2020/2021 contro la rocciosa squadra tedesca cercando di riscattare la sconfitta nel derby per 2-1 contro il Milan nell'ultima partita di campionato. La partita sembra l'ultima occasione per Christian Eriksen che dovrebbe partire titolare alle spalle di Lukaku e Sanchez, favorito su Martinez. A centrocampo sicuri del posto Vidal e Barella. In difesa dovrebbero giocare D’Ambrosio, de Vrij e Kolarov.

Probabili formazioni

Inter: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Borussia Monchengladbach: Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All. Rose

Dove vedere Inter - Borussia Monchengladbach di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Inter - Borussia Monchengladbach si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 21 ottobre.

La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go ed in chiaro su DTT su Canale 5.

Il calendario completo di Champions League