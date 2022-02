LIVE VILLARREAL - JUVENTUS 0-1 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Villarreal – Juventus è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Arbitro di Villarreal – Juventus sarà Daniel Siebert coadiuvato da Jan Seidel e Rafael Foltyn. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Il Villarreal nella fase a gironi, girone F, ha incontrato Atalanta, Manchester United e Young Boys superando il girone al secondo posto con 10 punti mentre la Juventus ha incontrato Malmoe, Zenit e Chelsea superando il girone con 15 punti al primo posto.

La Juventus, reduce dal pareggio in campionato per 1-1 contro il Torino, non sta vivendo un grande momento di forma. La partita è fondamentale per la stagione in corso e la squadra bianconera non si può permettere di non proseguire il suo cammino europeo. Per il match di stasera Allegri dovrà fare a meno di 4 giocatori importanti: Bonucci, Rugani, Pellegrini e per ultimo Dybala. Con Chiellini ancora out, il problema per Allegri è soprattutto la difesa: De Ligt dovrebbe giocare con Danilo centrale, Alex Sandro a sinistra e uno tra Cuadraro e De Sciglio a destra. L’attacco, con Dybala assente, out per 10 giorni per un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra, sarà guidato da Vlahovic con il supporto di Morata.

Probabili formazioni

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso. All. Emery

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Dove vedere Villarreal-Juventus di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Villarreal-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 22 febbraio.

La partita sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky sui canali Sky Sport e Sky Calcio; sul digitale terrestre la partita sarà trasmessa da Canale 5. In streaming sarà possibile seguire il match da pc, tablet e smartphone con Sky Go/Now TV oppure Mediaset Infinity +.