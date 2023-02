PREPARTITA

Inter – Porto è valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione Champions League 2022/2023. La partita è in programma il giorno 22 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter – FC Porto sarà Srdjan Jovanovic coadiuvato da Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

L’Inter si è qualificata per gli ottavi di finale arrivando seconda nel girone C, vinto dal Bayern Monaco, mentre il Porto si è classificato primo del girone B. Per il match di stasera Inzaghi ha a disposizione tutta la rosa: in attacco Lautaro Martinez sarà affiancato da Dzeko con Lukako che partirà invece dalla panchina. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe essere affiancato da Barella e Mkhitaryan mentre in difesa dovrebbe tornare Skrinar.

Probabili formazioni Inter-Porto

Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Porto: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepê, Uribe, Eustaquio, Galeno; Toni Martinez, Taremi. All. Conceiçao

Dove vedere Inter-Porto in diretta TV e streaming

Inter-FC Porto si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 22 febbraio. In TV e streaming il match sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon tramite Amazon Prime Video.