LIVE LAZIO - BAYERN MONACO 0-2 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori16:15

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Lazio e Bayern Monaco, incontro valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.16:15

Impegno proibitivo ma di grande fascino per la Lazio che ospita all'Olimpico i campioni in carica del Bayern Monaco, da poco vincitore del Mondiale per Club e qualificato alla seconda fase grazie ad un gruppo A dominato con 5 vittorie e un pari; i ragazzi di Inzaghi invece si giocano la doppia sfida degli ottavi in virtù del secondo posto raggiunto nel gruppo F alle spalle di un'altra tedesca, Il Borussia Dortmund.20:04

Nessun precedente in gare ufficiali tra le due squadre che si sono però incontrate in amichevole nel lontano 1974 in una partita giocata a Roma e terminata 1-1. Nei 16 confronti tra biancocelesti e squadre tedesche il parziale è di sette vittorie capitoline, quattro pareggi e cinque ko.20:05

Formazioni ufficiali e Lazio in campo col 3-5-2: Reina - Patric, Acerbi, Musacchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile. A disposizione: Strakosha, Alia, Pereira, Hoedt, Parolo, Escalante, Lulic, Caicedo, Cataldi, Akpa-Akpro, Muriqi, Fares.19:58

Il Bayern Monaco si schiera con un 4-2-3-1: Neuer - Sule, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sané, Musiala, Coman - Lewandowski. A disposizione: Hoffmann, Martinez, Choupo-Moting, Sarr, Hernandez, Roca.20:02

Inzaghi conferma Correa al fianco di Immobile e il centrocampo ormai titolare formato da Lazzari e Marusic sugli esterni con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a sostegno di Leiva, punto di riferimento centrale del reparto. In difesa fiducia al terzetto visto contro la Sampdoria con Patric e Musacchio ai lati di Acerbi.20:06

Tante defezioni importanti per Flick che però recupera in extremis Sule regolarmente in campo in una difesa a quattro completata dai centrali Boateng e Alaba e Davies a sinistra; in mediana Kimmich e Goretzka mentre alle spalle di Lewandowski spazio per il giovanissimo Musiala con Sané e Coman.20:02

Le squadre terminano le fasi di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Manca pochissimo al fischio d'inizio dell'israeliano Grinfeld.20:51

Inizia il match! Primo pallone giocato dal Bayern Monaco.21:02

2' Milinkovic-Savic recupera palla in mediana e verticalizza per lo scatto in profondità di Lazzari. Pallone troppo lungo e facile preda di Neuer.21:04

4' Fase di studio in avvio con il Bayern però più manovriero nella metà campo biancoceleste.21:05

6' Davies perde palla sulla linea mediana ma guadagna un calcio di punizione. Tedeschi che muovono palla a basso ritmo.21:08

8' Lancio di Alaba che Kimmich controlla sul secondo palo. Cross a centro area sfiorato da Reina e di poco impreciso per Lewandowski.21:09

9' GOL! Lazio-BAYERN MONACO 0-1! Rete di Lewandowski. Retropassaggio corto di Musacchio intercettato da Lewandowski bravo poi nel liberarsi di Reina in uscita e depositare in rete.21:15

11' Doccia fredda per la Lazio che sembra aver iniziato il match con tanta timidezza.21:13

13' Sané invita Kimmich alla conclusione dalla distanza. Intercetta la difesa biancoceleste ma Bayern che rimane in possesso palla.21:15

15' Corner di Sané che spiove in area di rigore. Gioco fermo però per un fallo in attacco di Sule.21:16

16' Lazzari supera in velocità Davies e trova lo spazio per il traversone mancino. Allontana la difesa tedesca e sulla seguente ripartenza Lewandowki mette al centro per Sané che manca la deviazione vincente di tacco.21:18

18' Contatto poco dentro l'area di rigore tra Milinkovic-Savic e Boateng, sugli sviluppi azione interrotta per un fuorigioco laziale. 21:22

20' Buon momento della Lazio che prova ad alzare il baricentro.21:21

22' Lungo fraseggio della Lazio che però non riesce a superare la linea mediana.21:24

23' Correa controlla sulla trequarti e allarga per Luis Alberto che calcia di prima intenzione da posizione defilata. Para a terra Neuer.21:25

24' GOL! Lazio-BAYERN MONACO 0-2! Rete di Musiala. Goretzka lavora palla sulla trequarti e accomoda al limite per Musiala libero di prendere la mira e battere Reina con un rasoterra chirurgico.21:27

26' Squillo di Milinkovic-Savic che avanza e libera il mancino dal limite. Neuer si tuffa e blocca in presa sicura.21:28