LIVE LIPSIA - REAL MADRID 2-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lipsia - Real madrid? La gara tra Lipsia e Real madrid si giocherà martedì 25 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Lipsia - Real madrid? L'arbitro del match sarà Daniele Orsato Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lipsia - Real madrid sarà Paolo Valeri Dove si gioca Lipsia - Real madrid? La partita si gioca a Leipzig In che stadio si gioca Lipsia - Real madrid? Stadio Red Bull Arena Chi trasmette la partita Lipsia - Real madrid? La partita tra Lipsia e Real madrid verrà trasmessa da Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Lipsia - Real Madrid? Al 20° minuto del primo tempo il risultato di Lipsia - Real Madrid è 2-0

PREPARTITA

Lipsia - Real Madrid è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 25 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Red Bull Arena di Leipzig.

Arbitro di Lipsia - Real Madrid sarà Daniele Orsato coadiuvato da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Lipsia-Real Madrid ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unica precedente partita europea tra Lipsia e Real Madrid è stata in questa Champions League, una vittoria per 2-0 per il Real Madrid.

Il Real Madrid ha perso solo una delle ultime otto trasferte di Champions League in Germania (5V, 2N). Aveva perso 11 delle prime 17 trasferte in Germania nella competizione (2V, 4N).

Il Real Madrid è imbattuto nelle ultime 13 partite contro squadre tedesche in competizioni europee (9V, 4N), con i Blancos che hanno segnato almeno due gol in ogni partita in questa serie (31 in totale).

Dopo le vittorie consecutive nella terza e nella quarta giornata, il Lipsia cercherà di vincere tre partite consecutive in Champions League per la seconda volta: in precedenza ne aveva vinte tre di fila tra febbraio e agosto 2020, battendo due volte gli Spurs e una volta l'Atlético Madrid.

Il Real Madrid ha vinto le ultime quattro trasferte della fase a gironi di Champions League senza subire gol. Ha perso solo una delle precedenti nove di queste partite (7V, 1N), con la sconfitta arrivata in casa dello Shakhtar Donetsk nel dicembre 2020.

Il Lipsia ha giocato 16 partite casalinghe in Champions League, con entrambe le squadre che hanno segnato almeno un gol in 12 di queste gare. Il Lipsia ha mantenuto la porta inviolata solo due volte nelle 16 sfide: 3-0 contro gli Spurs a marzo e 2-0 contro l’Istanbul Basaksehir nell’ottobre 2020.

Emil Forsberg ha segnato (6) e partecipato a più gol (8 – sei reti, due assist) di qualsiasi altro giocatore del Lipsia nelle partite casalinghe di Champions League.

Karim Benzema, autore di 15 reti in Champions League la scorsa stagione, non ha segnato in nessuna delle ultime quattro presenze con il Real Madrid nella competizione. Il francese non è mai rimasto cinque partite senza gol in Champions League da marzo-novembre 2017 (una serie di otto).

André Silva ha collezionato una media di un gol o di un assist ogni 96 minuti con il Lipsia in Champions League, realizzando cinque reti e fornendo due passaggi vincenti nelle sue 10 presenze. Questo è il miglior rapporto di qualsiasi giocatore del Lipsia nella competizione (minimo 10 presenze).

Vinícius Júnior ha partecipato attivamente ad azioni con un valore di 5.2 xG, il valore più alto in questa Champions League, il che significa che i Blancos avrebbero dovuto segnare cinque gol vista la qualità delle azioni cui ha preso parte.

Dove vedere Lipsia-Real Madrid di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Lipsia-Real Madrid si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 25 ottobre.

Lipsia-Real Madrid è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Lipsia - Real Madrid tra Sky o Mediaset.

