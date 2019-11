LIVE LIVERPOOL - NAPOLI 0-1 CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Il Salisburgo è in vantaggio per 2-0 sul campo del Genk, risultato che inguaierebbe il Liverpool, solo a +2 alla vigilia dello scontro diretto in Austria22:13

Il Liverpool ora attacca in massa, ma non ci sono varchi tra le maglie del Napoli!22:07

AMMONIZIONE! Giallo per Klopp in panchina per proteste per un fallo fischiato a Gomez su Mario Rui21:44

Scelte obbligate in attacco per Ancelotti, ma Mertens e Lozano stanno disputando un'ottima partita21:36

Gran filtrante di Di Lorenzo per Mertens che si presenta a tu per tu con Alisson: destro incrociato e Napoli avanti!21:22

SOSTITUZIONE LIVERPOOL! Tegola per Klopp: esce per infortunio Fabinho, entra Wijnaldum21:19

Modulo elastico quello del Napoli: la sorpresa di Ancelotti è Di Lorenzo per Callejon. Difesa a tre in fase di impostazione per gli azzurri, che attaccano con un 4-4-221:07

Liverpool subito aggressivo, come da copione: il Napoli prova a non buttare via il pallone21:04

Squadre in campo sulle note di 'You'll never walk alone', solito clima suggestivo ad Anfield!20:30

PREPARTITA

Liverpool - Napoli è valevole per la quinta giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2019/2020, girone E.

La partita è in programma il giorno 27 novembre alle ore 21:00 allo stadio Anfield Road di Liverpool.

Arbitro di Liverpool - Napoli è lo spagnolo Carlos del Cerro Grande, con assistenti Yuste Jiménez-Fernández. Quarto uomo sarà Montero mentre al VAR Sánchez-Martínez.

Il Napoli cerca di guadagnare punti preziosi contro il Liverpool per rafforzare la sua seconda posizione nel girone. Se il Salisburgo dovesse perdere in casa del Genk stasera la squadra di Ancelotti si qualificherebbe per gli ottavi di finale di Champions. Dopo 4 giornate il girone E è guidato dal Liverpool con 9 punti, una sola lunghezza in più rispetto al Napoli fermo a 8 punti. Il Salisburgo è a 4 punti dal Napoli (4 punti) mentre il Gek si trova ultimo ad 1 solo punto.

La squadra di Ancelotti non si trova in grande momento di forma e dovrà stasera fare a meno di Lorenzo Insegne per un problema al gomito. In attacco dovrebbe giocare Mertens e Lozano mentre a centrocampo è in dubbio Fabian Ruiz (Zielinski pronto a subentrare). In difesa rientra Manolas che farà coppia con Koulibaly a cui si dovrebbero aggiungere Maksimovic e Mario Rui ai lati.

La partita di andata Napoli - Liverpool si è giocata il 17 settembre 2019 e si è conclusa 2-0.

Probabili formazioni:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Mané, Firmino, Salah. All.: Klopp

Napoli: Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti



Dove vedere Liverpool - Napoli di Champions League 2019/2020, in diretta tv e streaming

Liverpool - Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 novembre.

Liverpool - Napoli è una partita valevole per la quinta giornata del girone E della Champions League 2019/2020. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

