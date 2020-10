LIVE JUVENTUS - BARCELLONA 0-1 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Primo tempo di estrema sofferenza della Juventus di fronte a un Barcellona capace di rendersi pericoloso numerose volte dalle parti di Szczesny ma in grado di segnare solamente una rete al 14' con Dembélé grazie a una decisiva deviazione di Chiesa. I blaugrana affondano con gli strappi dell'esterno francese e con le combinazioni tra Messi e Griezmann a prendere sempre di sorpresa un centrocampo bianconero per niente ermetico. Tra i ragazzi di Pirlo provano a rendersi pericolosi Cuadrado e Morata: per due volte il guardalinea sbandiera il fuorigioco dello spagnolo annullandogli così, giustamente, due reti. 21:54

MIRACOLOSO SZCZESNY! Prima su Dembélé, poi su Griezmann è decisivo il portiere della Juve. I due attaccanti provano a mettere a sedere in contropiede il polacco che per due volte d'istinto riesce a salvare il risultato. Bianconeri in grande difficoltà. 21:39

Altro gol in Morata su assist di Cuadrado ma altra posizione di fuorigioco. Il VAR non cambia la decisione. Bella questa volta l'azione della Juventus grazie a un passaggio profondo di Demiral per Cuadrado. 21:30

Kulusevski per pochissimo non riesce a calciare in porta! Lenglet in extremis recupera un brutto disimpegno di un prorio compagno di squadra che sarebbe potuto costare carissimo21:06

Le due squadre arrivano all'incontro a punteggio pieno dopo le vittorie contro la Dinamo Kiev e il Ferencvaros di una settimana fa, ma il momento non si può considerare assolutamente positivo. I blaugrana sono stati sconfitti sabato 3-1 dal Real Madrid, mentre la Juventus ha colto la terza X consecutiva in campionato pareggiando in casa contro l'Hellas Verona. 18:28

Non ci sarà la sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse bianconero, ancora positivo al Covid, si trova a casa a sostenere i propri compagni. Via allora al duello tra i numeri 10 argentini, La Pulce contro La Joya Dybala. Nei 4 precedenti troviamo una parità assoluta: 1 vittoria per 3 a 0 con annessa doppietta da ambo i lati, e due 0-0. 20:22

Juventus - Barcellona è valevole per la seconda partita della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone G.

La partita è in programma il giorno 28 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.Arbitro dell'incontro sarà l'olandese Danny Makkelie coadiuvato dagli assistenti Mario Diks e Hessel Steegstra. Al VAR invece ci sarà Kevin Blom.

Juventus e Barcellona cercano il primato nel girone G: entrambe le squadre si trovano a punteggio pieno dopo la prima giornata grazie alle vittorie contro Dinamo Kiev e Ferencvarosi. La Juventus non si trova in un grande stato di forma: nell'ultima partita la squadra di Pirlo non è andata oltre il pareggio di 1-1 contro il Verona. Stasera non ci sarà Cristiano Ronaldo per la grande sfida contro Messi: il campione portoghese è costretto a saltare il big match in quanto ancora positivo al Covid-19. Non sarà l'unico assente tra le fila juventine: mancherà sicuramente anche Chiellini per problemi muscolari. In forte dubbio Bonucci uscito al 75' per un fastidio muscolare nella gara contro il Verona. In attacco, data l'assenza di Ronaldo, Pirlo si affiderà alla coppia Morata - Dybala.

Probabili formazioni

Juventus: Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Morata, Dybala. All. Pirlo

Barcellona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Griezmann, Ansu Fati; Messi. All.: Koeman

Dove vedere Juventus - Barcellona di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Juventus - Barcellona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 ottobre.

La partita sarà visibile in TV sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV. La partita sarà visibile anche in chiaro sul DTT su Canale 5.

