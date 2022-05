Arriva una news abbastanza clamorosa, per una finale di Champions: il calcio d'inizio è stato ritardato di almeno 15 minuti per permettere a molti tifosi, rimasti fuori dall'impianto francese, di poter entrare senza creare situazioni di pericolo.20:53

Formazioni tipo sia per Ancelotti che per Klopp, non ci sono sorprese dell'ultimo minuto ed entrambi riescono a mandare in campo le migliori formazioni possibili.20:46

Il Liverpool è approdato a questa finale eliminando Milan e Porto nella fase a gironi, l'Inter agli ottavi (perdendo l'unica gara di questa Champions proprio contro i nerazzurri), il Benfica ai quarti e il Villarreal in semifinale. Ostacoli storicamente un po' più complicati invece per il Real Madrid che, dopo aver eliminato Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk nella fase a gironi, ha dovuto far fuori Paris Saint Germain, Chelsea e Manchester City per approdare alla finale di questa sera.20:42

19 Champions League/Coppe Campioni in campo stasera allo Stade de France, ma una sola squadra avrà il privilegio di alzare al cielo la 20esima. Il Real va in campo per arrivare a quota 14, doppiando il Milan fermo a quota sette, il Liverpool per agganciare proprio i rossoneri al secondo posto assoluto. E' la sfida tra Carletto Ancelotti, che entrerebbe nella storia vincendo la sua quarta personale, e Jurgen Klopp, che vuole agguantare il pareggio nel conto tra finali vinte e finali perse. E' anche la sfida tra Benzema e Modrid a Salah e Kroos, tra Alisson e Courtois. Non mancano le stelle sul terreno francese stasera.20:37

Liverpool – Real Madrid è valevole per la finale della competizione Champions League 2021/2022. La partita è in programma il giorno 28 maggio alle ore 21:00 allo Stade de France di Saint-Denis, un’impianto situato poco fuori Parigi con una capienza di oltre 80.000 spettatori.

Arbitro di Liverpool – Real Madrid sarà il francese Clément Turpin coadiuvato da Nicolas Danos e Cyril Gringore. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.

Il Liverpool di Klopp si è qualificato alla finale sconfiggendo in semifinale agevolmente il Villarreal (2-0 in casa e 2-3 in trasferta) mentre il Real Madrid di Ancelotti ha avuto un percorso molto più impervio e difficile: negli ottavi il PSG, nei quarti il Chelsea ed in semifinale il Manchester City di Guardiola (vittoria 4-3 per il Manchester City a Manchester e 3-1 per il Real Madrid a Madrid).

Il Real Madrid non vince la massima competizione europea da 4 anni ed in caso di vittoria Carlo Ancelotti riuscirebbe a battere un altro record: 4 Champions League come allenatore. Sugli 11 titoli del Real Madrid non dovrebbero esserci dubbi. Ancelotti ha un’unico dubbio riguardo la posizione di Valverde che potrebbe giocare sia a centrocampo che attacco, formando un tridente con Benzema e Vinicius Junior.

Versante Liverpool il grande dubbio di Klopp riguarda Salah, uscito malconcio dalla finale di FA Cup. L’egiziano, una delle stelle del Liverpool, sarebbe una grande perdita per la squadra inglese: in caso di forfait pronto Diogo Jota.

Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, J. Henderson; Salah, S. Mané, Luis Diaz. All.: Jurgen Klopp

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, F. Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Carlo Ancelotti

