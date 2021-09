LIVE PARIS SAINT-GERMAIN - MANCHESTER CITY 1-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Paris Saint-Germain - Manchester City è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 28 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parc des Princes di Paris.

Arbitro di Paris Saint-Germain - Manchester City sarà Carlos del Cerro Grande coadiuvato da Pau Cebrián Devís e Roberto Alonso Fernández. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dopo la prima giornata il girone A della Champions League vede in testa il Manchester City di Guardiola con 3 punti seguito da PSG e Bruges ad 1 punto, ultimo il Lipsia con 0 punti. Questa sera va in scena la sfida più attesa della seconda giornata, semifinale della scorsa edizione: PSG contro City. Ci sarà il debutto casalingo in Champions della “MMN”: il tridente Messi-Mbappé-Neymar. Non solo, sarà anche la partita di esordio in Champions di Donarumma che stasera dovrebbe giocare al posto di Navas. Dall’altra parte la squadra di Guardiola che dopo un avvio in sordina in Premier ha iniziato a marciare spedito: nell’ultima di campionato a vinto 1-0 in trasferta contro il Chelsea, dominando la partita.

Dove vedere Paris Saint-Germain-Manchester City di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Paris Saint-Germain-Manchester City si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 28 settembre.

Paris Saint-Germain-Manchester City è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

