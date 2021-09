Dove si gioca la partita:



Stadio: Gewiss Stadium

Città: Bergamo

Capienza: 26724 spettatori18:17

Tutto pronto al Gewiss Stadium per la prima in Champions League con il pubblico dal vivo. Atalanta-Young Boys, la sfida della seconda giornata di UCL del Gruppo F. 18:17

L'Atalanta di Gasperini esordisce in casa in questa Champions League contro gli svizzeri dello Young Boys. La Dea ha ben figurato nella prima giornata contro il Villarreal, pareggiare in trasferta lì in Spagna non è una cosa da poco, quindi i nerazzurri vogliono fare la migliore prestazione davanti ai propri tifosi. Occhio agli avversari che hanno battuto, a sorpresa, il Manchester United di Cristiano Ronaldo.18:14

FORMAZIONI UFFICIALI. 3-4-2-1 per l'Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.18:20

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per lo Young Boys: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Martins, Sierro; Elia, Aebischer, Ngamaleu; Siebatcheu.18:17

Già dagli undici schierati in campo si capisce che Gasperini ci tiene molto a questa gara. Formazione titolare che spesso si vede in Serie A TIM, in attacco Zapata supportato dalla coppia Malinovskyi-Pessina. Demiral al posto dell'assente Palomino.18:30

Per lo Young Boys l'unico cambio riguarda proprio l'attacco: Elia scala e diventa trequartista al posto di Fassnacht, e Siebatcheu (che ha segnato il gol decisivo per il 2-1 contro il Manchester United) come unica punta centrale.18:23