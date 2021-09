LIVE JUVENTUS - CHELSEA 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori12:31

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Chelsea, gara valida per la seconda giornata del Gruppo H di Champions League.12:31

La Juventus affronta stasera i campioni d'Europa in carica del Chelsea. Dal 1991, anno della modifica alla formula della vecchia Coppa Campioni, è la settima volta che i bianconeri trovano sulla propria strada i vincitori della precedente edizione: quattro volte il Real Madrid, una volta l'Ajax e una volta proprio il Chelsea, nella fase a gironi 2012/13.15:31

Non c'è probabilmente modo migliore per riabbracciare il pubblico dello Stadium anche nelle notti europee per la squadra di Allegri, chiamata a testare la propria forza contro quella di Tuchel che punta, non troppo velatamente, a quello che sarebbe un clamoroso bis europeo.15:31

Avvio di stagione non semplice per i bianconeri che si presentano a questo match dopo tre vittorie, due pareggi e due sconfitte in campionato e la netta vittoria sul Malmoe in Champions. Il dato che più preoccupa è quello dei dieci gol subiti da inizio campionato, che pone la Juve all'undicesimo posto tra le difese di Serie A, al pari di Sampdoria ed Empoli.18:18

Di contro, il Chelsea arriva a questo appuntamento dopo quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta - sabato scorso in Premier contro il City - da inizio stagione a oggi. Ruolini di marcia differenti che però potrebbero contare meno di zero in questa serata dal grande fascino e aperta ad ogni scenario.15:38

Una curiosità sulla partita di stasera: nell'ultima gara disputata a Torino tra queste due squadre, nel novembre del 2012, in campo c'erano Chiellini, Bonucci e Azpilicueta che, a nove anni di distanza, potrebbero affrontarsi ancora sul terreno torinese.18:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Allegri schiera un 4-4-2 - Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, McKennie, Kean, Rugani e Kulusevski.20:57

FORMAZIONI UFFICIALI: Chelsea in campo con un 3-4-2-1 - Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Havertz, Ziyech; Lukaku. A disposizione: Kepa, Bettinelli, Werner, Loftus-Cheek, Chalobah, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Chilwell, Sarr.20:58

Formazione inedita per Allegri che, data l'assenza di Dybala e Morata, sceglie Chiesa e Bernardeschi in attacco con Kean a sorpresa in panchina. In mezzo al campo confermati Bentancur e Locatelli con Cuadrado e Rabiot sulle corsie esterne. In difesa Danilo e Alex Sandro agiranno ai lati di Bonucci e De Ligt. In porta torna Szczesny dopo il turno di campionato in cui aveva giocato Perin.20:58

Qualche grattacapo anche per Tuchel che alla vigilia aveva perso Kanté per Covid, Mount e James per infortunio. Azpilicueta viene quindi avanzato sulla fascia destra di centrocampo e in difesa trova posto Thiago Silva insieme ai titolarissimi Rudiger e Christensen. In mezzo al campo Kovacic affianca Jorginho. Marcos Alonso sulla sinistra. In avanti Lukaku sarà supportato da Havertz e Ziyech.20:37

Ad arbitrare il match è chiamato lo spagnolo Gil Manzano con Barbero e Nevado ad assisterlo. Quarto uomo Munuera. Al VAR Martinez Munuera con Van Boekel AVAR.18:10

Le squadre stanno ultimando il riscaldamento. Grande atmosfera allo Stadium.20:44

Squadre che fanno il proprio ingresso in campo davanti ai ventimila spettatori accorsi questa sera.20:56

C'è qualche dubbio sul 4-4-2 della Juve annunciato dalla UEFA, Allegri potrebbe infatti aver optato per un 4-3-3 con Bernardeschi "falso nueve" con Chiesa e Cuadrado ai lati. Tra pochi istanti il via al match che scioglierà ogni dubbio.21:00

Si comincia!21:01

Primo fallo del match. Ziyech entra duro da dietro su Cuadrado nel cerchio di centrocampo.21:02

2' Fuorigioco di Bernardeschi, pescato con un pizzico di ritardo dietro la linea del Chelsea da Danilo.21:02

3' Il primo tiro del match è opera di Kovacic. Il croato ciabatta col destro dal limite e Szczesny blocca senza fatica un pallone che gli rimbalza davanti ma che sarebbe comunque uscito alla sua destra.21:04

4' Altra presa sicura di Szczesny, bravo a far sentire la propria presenza ai compagni sul cross di Ziyech dalla sinistra.21:05

5' Locatelli si fa soffiare la palla sui 20 metri da Ziyech ma il 22 del Chelsea atterra Alex Sandro fallosamente nel contrasto successivo e la Juve se la cava.21:06

6' Incomprensione tra Bentancur e Bernardeschi sulla trequarti avversaria e Chelsea che riparte.21:07

7' Lukaku, Kovacic e Havertz palleggiano al limite dell'area della Juve, poi arriva lo scarico a sinistra per Ziyech che guadagna un corner.21:07

7' Primo squillo di Lukaku. Schema da calcio d'angolo che libera il belga al tiro al centro dell'area. Il suo sinistro però è strozzato e Szczesny lo blocca in due tempi.21:08

8' Bernardeschi anticipato da Kovacic in area. Il pubblico invoca il rigore ma Gil Manzano fa proseguire con ampi cenni.21:09

10' Fallo di mano abbastanza ingenuo di De Ligt che interrompe col braccio destro il tentativo di sombrero di Havertz. Calcio di punizione per il Chelsea sullo spigolo dell'area juventina.21:11

11' Palla in mezzo troppo alta per tutti. Si riparte con una rimessa dal fondo.21:11

11' Chelsea in pieno controllo delle operazioni, Juve che per ora lascia sfogare gli inglesi.21:12

12' Storie tese tra Ziyech e Locatelli dopo il fallo del marocchino. Gil Manzano interviene subito a calmare i due giocatori.21:13

13' Il gioco della Juve al momento è affidato quasi totalmente alle verticalizzazioni immediate dopo il recupero della palla.21:14

14' Il possesso palla prolungato della squadra di Tuchel per ora non sta trovando sbocchi in zona offensiva.21:15

16' Juve tutta schierata nella propria trequarti.21:16

16' Rabiot spreca un contropiede che poteva essere letale. Il francese recupera bene palla e cerca subito Bernardeschi dalla parte opposta ma la sua palla è completamente fuori misura. Bernardeschi si dispera perchè avrebbe avuto solo Mendy davanti a sé.21:18

18' Marcos Alonso non ferma la corsa e spinge Cuadrado contro i led a bordocampo. Gil Manzano non esita ad ammonire il proprio connazionale.21:19

20' OCCASIONE JUVE! Chiesa ruba palla sulla linea di centrocampo e si invola verso la porta saltando Christensen in velocità. Al centro dell'area c'è Bernardeschi ma l'ex Fiorentina fa tutto da solo e calcia rasoterra sul palo lungo. Palla fuori di un soffio.21:53

22' Per la seconda volta nel giro di pochi minuti la Juve ha trovato ampi spazi alle spalle dei giocatori del Chelsea che stanno giocando con il baricentro altissimo, forse troppo.21:22

23' Havertz trova Lukaku in area ma De Ligt fa buona guardia e riesce a toccare all'indietro per Szczesny.21:24

24' Cross di Alonso dalla sinistra troppo alto per tutti. Alex Sandro ferma la palla anziché lasciarla scorrere in fallo laterale e rischia qualcosa sulla pressione di Azpilicueta. Alla fine è rimessa per i bianconeri e il brasiliano tira un sospiro di sollievo.21:25

26' Sponda perfetta di Lukaku per Havertz che si incunea in area ma viene stoppato da Bentancur con un ottimo tackle da dietro.21:27

27' Palla in verticale di Bernardeschi a trovare Chiesa sul dischetto. Il 22 scivola nel tentativo di girata e il possesso torna al Chelsea.21:28

29' Ziyech viene steso da Danilo nel cerchio di centrocampo. Punizione per il Chelsea.21:29

29' Sull'azione successiva, altro cross dalla destra troppo alto per Lukaku. Szczesny esce in presa alta e blocca.21:30

30' Altro ingresso in area di Havertz palla al piede. Su di lui interviene De Ligt che riesce a far carambolare la sfera tra le mani di Szczesny.21:31

31' Destro da fuori di Rabiot! Palla fuori di qualche metro.21:31

32' Strappo di Chiesa sulla sinistra e palla dentro per Bernardeschi. La difesa del Chelsea riesce a smorzare l'assist e Kovacic può far ripartire i suoi.21:33

34' Continua il palleggio del Chelsea nel campo della Juve ma i bianconeri stanno chiudendo tutti gli spazi.21:34

35' La Juve mette fuori il naso e Chiesa guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco tra gli applausi dello Stadium.21:35

35' Fuorigioco di Bentancur, lento a rientrare sul lancio di De Ligt dalle retrovie.21:36

36' Palla persa da Jorginho sulla pressione di Locatelli. Il giocatore del Chelsea riceve la manata in faccia involontaria di Rabiot e guadagna una punizione.21:37

38' Lancio completamente sballato per Chiesa da parte di De Ligt. Riparte il Chelsea.21:38

38' Lukaku non riesce a domare il lancio dalle retrovie di Rudiger e regala una rimessa dal fondo alla Juventus.21:39

40' Chiesa strappa ancora sulla sinistra seminando il panico nella difesa ospite. Palla per Cuadrado dalla parte opposta che però va a imbottigliarsi nel traffico al limite dell'area del Chelsea. Rimpallo e palla a Locatelli che calcia alle stelle. C'era però un fallo sul colombiano.21:41

41' Punizione dalla lunetta per la Juve. Sul pallone Bernardeschi e Cuadrado.21:41

41' Sinistro a giro di Bernardeschi che incoccia sulla testa dell'ultimo giocatore in barriera!21:42

42' Fallo di Rudiger su Chiesa e altra punizione da posizione interessante per la Juventus.21:42

42' Bernardeschi la mette dentro tesa dalla sinistra ma Mendy si allunga e blocca senza incertezze al limite dell'area piccola.21:43

43' Havertz viene servito tra le linee e cerca il tiro col sinistro. Palla deviata dalla difesa bianconera e presa sicura di Szczesny.21:44

45' Lukaku punta Danilo sul lato corto dell'area ma il brasiliano riesce a toccare la palla in corner con la punta del piede.21:45

45' Sul corner di Marcos Alonso, Thiago Silva ci prova prima di testa e poi con la botta di destro. Murato entrambe le volte.21:46

45' Finisce qui il primo tempo. Juventus-Chelsea 0-0.21:46