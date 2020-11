PREPARTITA

Ferencvarosi - Juventus è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2020/2021, girone G.

La partita è in programma il giorno 4 novembre alle ore 21:00 allo stadio Puskás Aréna di Budapest.

Arbitro di Ferencvarosi - Juventus sarà l'israeliano Orel Grinfeld coadiuvato da Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Juventus e Ferencvarosi sono inserite nel girone G insieme a Barcellona e Dinamo Kiev. Dopo due giornate il girone è guidato dal Barcellona a punteggio pieno, seguito a 3 lunghezze dalla Juventus, sconfitta nel secondo turno per 2-0 a Torino.

Dopo la brutta sconfitta nel secondo turno subita dal Barcellona, la Juventus di Pirlo tenta di riprendere il percorso Champions. Il rientro di Cristiano Ronaldo, il cui ingresso in campo nel secondo tempo contro lo Spezia ha permesso alla squadra juventina di sbloccare la partita e vincere per 4-1, permette a Pirlo di affrontare la partita in maniera più serena. Oltre a CR7 Pirlo recupera anche Chiellini che si schiererà al centro della difesa insieme a Bonucci. Davanti insieme a CR7 potrebbe giocare Morata, concedendo un turno di riposo a Dybala. L'avversario, la squadra ungherese del Ferencvarosi, non è certo irresistibile: ha incassato 26 gol in otto partite di Champions League.

Probabili formazioni

Ferencvarosi: Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Kharatin; Zubkov, Laidouni, Somalia, Nguen; Isael. All. Rebrov

Juventus: Szczesny; Cuadrado Bonucci Chiellini Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

Dove vedere Ferencvarosi - Juventus di Champions League 2020/2021, in diretta tv e streaming

Ferencvarosi - Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 4 novembre.

La partita sarà visibile in esclisiva sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Now TV.

