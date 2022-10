LIVE JUVENTUS - MACCABI HAIFA 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Cross dalla sinistra di De Sciglio, con Goldberg che in scivolata manda in calcio d'angolo.21:48

Altra palla filtrante di Di Maria, questa volta per De Sciglio che si inserisce sulla sinistra e crossa al centro: la palla viene deviata e termina pericolosamente vicino al palo, con Vlahovic che aveva provato ad allungarsi per concludere a rete senza successo.21:46

GOL! JUVENTUS-Maccabi Haifa 1-0! Rete di Rabiot! Di Maria dalla zona della trequarti campo manda in porta Rabiot con un filtrante che apre la difesa del Maccabi, con il centrocampista francesce che scarica un sinistro potente sotto la traversa e porta in vantaggio la Juventus. Guarda la scheda del giocatore Adrien Rabiot 21:41

Tchibota scappa in velocità sulla sinistra dopo uno scontro di gioco tra Cuadrado e Cornud, arriva al limite e prova la conclusione con il destro. La palla viene rimpallata e torna sui piedi dell'attaccante congolese, ma l'arbitro ferma il gioco per permettere le cure ai due giocatori rimasti a terra.21:29

Chery prova a mettersi in proprio concludendo dalla media distanza con il sinistro, la palla non gira e termina fuori.21:26

Vlahovic si divora il gol del vantaggio! Altra verticalizzazione per Vlahovic che allarga per Kostic, con l'esterno che entra in area e serve nuovamente il numero 9 che dalla posizione del dischetto del rigore strozza il sinistro e manda fuori alla sinistra di Cohen, che non ci sarebbe potuto arrivare.21:16

Max Allegri sceglie il 4-3-3 con Szczesny in porta, Cuadrado a destra, De Sciglio a sinistra, con Bremer e Danilo in mezzo. Paredes regista con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Davanti Di Maria, Vlahovic e Kostic. Panchina preventiva per Milik in seguito ad un leggero affaticamento.20:28

Il Maccabi Haifa, guidato da Barak Bakhar, si presenta alla sfida con zero punti e con necessità di fare risultato, per lo meno per puntare al terzo posto che consentirebbe l’accesso all’Europa League. Nel proprio campionato il Maccabi guida la classifica con 15 punti ottenuti in sei giornate, dopo la vittoria interna contro il Maccabi Tel Aviv per 2-0.20:26

I bianconeri dopo un settembre da incubo, hanno ritrovato la vittoria nel match di campionato di domenica contro il Bologna, con un risultato di 3-0. Tra le buone notizie il ritorno al gol su azione di Vlahovic, oltre al primo centro con la maglia bianconera per Kostic e un’altra buonissima prestazione con gol per Milik.20:25

Per la Juventus di Max Allegri non ci sono più scuse, oggi conta un unico risultato: la vittoria. Alla terza giornata, infatti, si presenta già una sfida decisiva per rimanere aggrappati alla possibilità di passaggio del turno, dopo le due sconfitte contro PSG e Benfica.20:25

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Maccabi haifa? La gara tra Juventus e Maccabi haifa si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Juventus - Maccabi haifa? L'arbitro del match sarà Sandro Schärer Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Maccabi haifa sarà Marco Fritz Dove si gioca Juventus - Maccabi haifa? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Maccabi haifa? Stadio Allianz Stadium Quale è la classifica del girone H? Questa la classifica del girone H dopo 3 giornate giocate: Paris Saint-Germain e Benfica 7 punti, Juventus e Maccabi Haifa 1 punto. Chi trasmette la partita Juventus - Maccabi haifa? La partita tra Juventus e Maccabi haifa verrà trasmessa da Sky Sport 1, Mediaset Infinity e Sky Qual'è il risultato di Juventus - Maccabi Haifa? Al 46° minuto del primo tempo il risultato di Juventus - Maccabi Haifa è 1-0 Chi ha segnato della Juventus? I marcatori della Juventus sono stati Adrien Rabiot al 35'

PREPARTITA

Juventus – Maccabi Haifa è valevole per la terza giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023, girone H.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus – Maccabi Haifa sarà Sandro Schärer coadiuvato da Stéphane De Almeida e Bekim Zogaj. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Dopo due giornate il girone H è guidato dal PSG e Benfica a punteggio pieno, 6 punti, mentre Juventus e Maccabi Haifa sono ferme a 0 punti.

Fondamentale quindi stasera per la Juventus vincere per tenere viva la possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Nelle prime due giornate la Juventus ha perso contro il PSG a Parigi per 2-1 ed in casa contro il Benfica con il medesimo risultato di 2-1.

Per la partita di stasera Allegri potrebbe dare un turno di riposo a Alex Sandro con pronto Danilo a prendere il suo posto. In dubbio Milik per un affaticamento muscolare: presente comunque in panchina.

Probabile formazione Juventus-Maccabi Haifa

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All: Allegri

Maccabi Haifa: Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David. All. Barak Bakhar

Dove vedere Juventus-Maccabi Haifa in diretta TV e streaming

Juventus-Maccabi Haifa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 5 ottobre. In TV la partita sarà visibile in esclusiva su SKY sul canale Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming il match sarà visibile su Now TV, Sky Go e Infinity plus.