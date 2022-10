LIVE MANCHESTER CITY - COPENAGHEN 3-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Manchester city - Copenaghen? La gara tra Manchester city e Copenaghen si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21:00 Chi è l'arbitro di Manchester city - Copenaghen? L'arbitro del match sarà Donatas Rumsas Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Manchester city - Copenaghen sarà Bastian Dankert Dove si gioca Manchester city - Copenaghen? La partita si gioca a Manchester In che stadio si gioca Manchester city - Copenaghen? Stadio Etihad Stadium Chi trasmette la partita Manchester city - Copenaghen? La partita tra Manchester city e Copenaghen verrà trasmessa da Sky e Mediaset Infinity Qual'è il risultato di Manchester City - Copenaghen? Al 45° minuto del primo tempo il risultato di Manchester City - Copenaghen è 3-0

Manchester City - Copenaghen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 5 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City - Copenaghen sarà Donatas Rumsas coadiuvato da Aleksandr Radius e Dovydas Suziedelis. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Manchester City-Copenaghen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Manchester City e FC Copenaghen si sono affrontate l'ultima volta in Coppa UEFA nel 2008/09, con il City che ha vinto complessivamente 4-3 grazie al 2-1 del ritorno, ottenuto con una doppietta di Craig Bellamy.

L'FC Copenaghen ha segnato un solo gol in sei partite di Champions League contro squadre inglesi (1V, 2N, 3P), Marcus Allback nella vittoria per 1-0 sul Manchester United nel novembre 2006.

Questa è la prima partita di Champions League del Man City contro avversarie danesi. Ha battuto squadre di 14 delle 15 nazioni che ha affrontato in precedenza, fallendo solo contro squadre scozzesi.

L'FC Copenaghen ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Champions League (2N, 7P), battendo il Club Brugge nell'ultima partita della fase a gironi nel 2016/17. La squadra danese ha segnato solo cinque gol in queste 10 partite, mentre in sei di esse non ha segnato affatto.

Il Manchester City è imbattuto nelle ultime 21 partite casalinghe di Champions League (19V, 2N), serie iniziata con la vittoria per 6-0 contro lo Shakhtar Donetsk nel novembre 2018. L'ultima squadra inglese a rimanere senza sconfitte per più gare interne nella competizione è stata il Manchester United tra il 2005 e il 2009 (23 partite).

Tre delle ultime cinque partite di Champions League del Copenaghen sono terminate a reti inviolate, inclusa l'ultima contro il Siviglia. Complessivamente, il 18% delle partite nella competizione sono terminate 0-0 (5/28), la percentuale più alta per qualsiasi squadra con almeno 25 gare giocate.

Il Manchester City ha giocato 34 partite casalinghe della fase a gironi fino a oggi e ha segnato in ciascuna di queste: è l'unica squadra ad aver giocato più di 10 partite casalinghe nella fase a gironi senza mai mancare il gol.

Erling Haaland ha segnato 26 gol in 21 presenze di Champions League, segnando in media ogni 62 minuti, il miglior risultato tra i 60 giocatori con almeno 20 reti nella competizione. Il giocatore con il secondo miglior punteggio è Mario Gomez, che segna una media di un gol ogni 102 minuti. Haaland ha già eguagliato il totale di 26 marcature di Gomez in Champions League nonostante abbia giocato oltre 1000 minuti in meno.

Il portiere del Copenaghen Mathew Ryan ha giocato sette partite contro il Manchester City con Arsenal e Brighton, subendo 21 gol per una media di tre a partita, media più alta che contro qualsiasi squadra nella sua esperienza in Inghilterra.

João Cancelo del Manchester City ha preso parte a otto gol in Champions League dall'inizio della scorsa stagione, segnando due gol e fornendo sei assist più di qualsiasi altro difensore in questo periodo.

