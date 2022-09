LIVE BENFICA - MACCABI HAIFA 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Benfica - Maccabi Haifa è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbon.

Arbitro di Benfica - Maccabi Haifa sarà Andreas Ekberg coadiuvato da Mehmet Culum e Niklas Nyberg. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Benfica-Maccabi Haifa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro europeo in assoluto tra Benfica e Maccabi Haifa; i portoghesi hanno vinto entrambe le due precedenti partite casalinghe contro avversari israeliani: 6-0 v Beitar Jerusalem nelle qualificazioni alla Champions League 1998/99 e 2-0 contro l'Hapoel Tel Aviv nella fase a gironi in UCL nel 2010/11.

L'unico precedente incontro del Maccabi Haifa con squadre portoghesi in una competizione europea risale al primo turno della Coppa delle Coppe 1995/96, sconfitta per 4-0 tra andata e ritorno contro lo Sporting.

Le squadre portoghesi hanno vinto quattro delle cinque partite casalinghe contro squadre israeliane in competizioni europee (escluse le qualificazioni), pareggiando 1-1 la restante tra Académica de Coimbra e Hapoel Tel Aviv nell’Europa League 2012/13.

Il Benfica non vince la prima partita stagionale di Champions League dal 2015/16, registrando due pareggi e tre sconfitte da allora. I portoghesi potrebbero superare la fase a gironi in due tornei consecutivi di Champions League solo per la seconda volta, in precedenza nel 2015/16 e 2016/17.

Il Maccabi Haifa è la prima squadra israeliana a qualificarsi per la Champions League a partire dal Maccabi Tel Aviv nel 2015/16. In generale, il Maccabi Haifa si è qualificato per la terza volta alla Champions League (record per un club israeliano), l’ultima risaliva al 2009/10.

Nessuna squadra israeliana ha mai superato la fase a gironi della Champions League, vincendo solo quattro delle 30 precedenti partite della competizione (4N, 22P). La metà di queste vittorie è stata del Maccabi Haifa nel 2002/03 (due).

Il Benfica ha vinto cinque delle ultime sette partite casalinghe della fase a gironi di Champions League (2P), tante quante nelle precedenti 16 (4N, 7P).

Nella sua ultima stagione di Champions League, il Maccabi Haifa è diventata solo la seconda squadra a perdere tutte e sei le partite stagionali della fase a gironi senza segnare un gol, dopo la Dinamo Zagabria nel 2016/17. Solo due formazioni hanno perso almeno sette partite consecutive di Champions League senza segnare in ogni sconfitta: Dinamo Zagabria (otto a dicembre 2016) e Malmö (sette a novembre 2021).

Questa sarà la quarta stagione di Champions League da allenatore di Roger Schmidt, le prime tre sono state alla guida del Bayer Leverkusen nel 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Il tedesco ha guidato il Leverkusen nella fase a gironi in due di queste tre edizioni, ed è imbattuto nelle ultime otto partite della fase a gironi nel torneo (2V, 6N).

Frantzdy Pierrot ha segnato cinque dei 14 gol del Maccabi Haifa nelle qualificazioni alla Champions League di questa stagione, segnando in tutti e tre i turni di qualificazione. Potrebbe diventare solo il terzo giocatore di Haiti a giocare nel torneo, dopo Wilde-Donald Guerrier (sei match) e Réginal Goreux (tre), senza che nessuno di questi abbia mai segnato nella competizione.

Dove vedere Benfica-Maccabi Haifa di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Benfica-Maccabi Haifa si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 settembre.

Benfica-Maccabi Haifa è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Benfica - Maccabi Haifa tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League