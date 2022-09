LIVE PARIS SAINT-GERMAIN - JUVENTUS 1-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Massimiliano Allegri dispone i suoi col 3-5-2 affidandosi per la prima volta alla coppia d'attacco formata da Vlahovic e Milik. A centrocampo giocano Rabiot, Paredes e Miretti, mentre in panchina vanno Alex Sandro, Locatelli e Kean. Indisponibili Di Maria, Chiesa e Pogba.20:01

Il PSG non ha mai vinto contro la Juventus in otto gare ufficiali (2N, 6P), perdendo tutte le ultime sei. Contro nessun’altra squadra ha disputato più match in competizioni europee senza mai vincere. L’ultima sfida contro i bianconeri risale alla Supercoppa UEFA del 1996.18:34

I francesi esordiscono in casa quest'anno in Champions League in quella che sarà l'11ª stagione consecutiva nella competizione.18:38

Allo Stadio Parco dei Principi di Parigi è tutto pronto per PSG-Juventus, partita valevole per la 1ª giornata del gruppo H di Champions League.18:37

PREPARTITA

PSG – Juventus è valevole per la prima giornata della fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023 girone H.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 21:00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Arbitro di Paris Saint-Germain – Juventus sarà Anthony Taylor coadiuvato da Gary Beswick e Adam Nunn. Al VAR invece ci sarà Marco Fritz.

Inizia il cammino europeo in Champions League della squadra di Allegri e l’esordio sarà molto complicato. Di fronte il PSG delle tante stelle, da Mbappè a Messi passando per Neymar, Verratti e Donnarumma. Nonostante ciò i precedenti dicono Juventus: il PSG non ha mai vinto contro la Juventus in otto gare ufficiali, perdendo le ultime 6.

Non sarà disponibile per il match Angel Di Maria, che ancora non ha recuperato dall’infortunio. Il Fideo dopo l’allenamento pre-match ha fatto capire di non essere al massimo dopo la lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra accusata nella partita di apertura della stagione contro il Sassuolo, e di non voler forzare troppo. La coppia d’attacco sarà formata da Milik e Vlahovic, tenuto a riposo nell’ultimo match di campionato, mentre in difesa rivedremo Bremer, Bonucci e Danilo.

Il PSG è partito fortissimo in Ligue 1, vincendo 5 delle 6 partite disputate. Galtier ha tutti disponibili: davanti ci sarà il trio delle meraviglie Messi, Mbappè e Neymar. Titolari anche i due italiani Verratti e Donnarumma.

Probabili formazioni PSG-Juventus

PSG: Donnarumma; Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi; Mbappé, Neymar. All.:Galtier

Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Allegri

Dove vedere PSG-Juventus in TV e streaming

Paris Saint-Germain-Juventus si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 6 settembre. In TV il match sarà visibile su Sky Sport 1 ed in chiaro su Canale 5 sul digitale terrestre. In streaming sarà possibile vedere la partita su Now TV, Sky GO e Mediaset Infinity.

Paris Saint-Germain-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità