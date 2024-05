Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Parc des Princes

Città: Paris

Capienza: 48712 spettatori

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di PSG-Borussia Dortmund, gara di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League.20:37

Al Parco dei Principi di Parigi va in scena il secondo atto della doppia sfida che vale un posto nella finale di Wembley, in programma l'1 giugno. Si riparte dal risultato di 1-0 in favore del Borussia Dortmund maturato lo scorso mercoledì al Signal Iduna Park, dove la sfida è stata decisa da un gol di Fullkrug al 36'. Il Paris Saint-Germain sarà chiamato a un'altra rimonta, dopo quella compiuta contro il Barcellona nei quarti di finale. Agli ottavi, invece, i parigini hanno eliminato la Real Sociedad.20:40

Prima gara di ritorno in trasferta nella fase a eliminazione diretta di questa Champions League, invece, per il Borussia Dortmund, che non potrà contare sul "Muro giallo" per centrare il passaggio del turno, come accaduto agli ottavi contro il PSV e ai quarti con l'Atletico Madrid. La formazione tedesca visita il Parco dei Principi per la seconda volta in questa stagione, visto che la squadra di Edin Terzic e quella di Luis Enrique si sono già affrontate nella fase a gironi: nella prima giornata del Gruppo F vinsero 2-0 i parigini con i gol di Mbappé e Hakimi.20:44

FORMAZIONI UFFICIALI - Il PSG si schiera in campo con il 4-3-3: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. A disposizione: Navas, Tenas, Ugarte, Asensio, Danilo Pereira, Lee Kang-in, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Barcola, Skriniar, Zague.20:46

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Borussia Dortmund si schiera in campo con il 4-2-3-1: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug. A disposizione: Meyer, Lotka, Ozcan, Nmecha, Haller, Reus, Wolf, Moukoko, Malen, Sule, Watjen, Bynoe-Gittens.20:48

Tre assenze, tutte nel reparto difensivo, per Luis Enrique, che deve rinunciare a Lucas Hernandez, Kimpembe e Kurzawa. L'ex Bayern, infortunatosi all'andata, sarà sostituito da Beraldo, che farà coppia con Marquinhos. Questo è uno dei due cambi rispetto alla formazione del Signal Iduna Park, oltre a quello tra Gonçalo Ramos e Barcola, con il portoghese che agirà probabilmente al centro dell'attacco, "costringendo" Mbappé ad allargarsi sulla sinistra.20:51

Non cambia nulla rispetto all'andata, invece, Terzic, che deve fare a meno soltanto di Bensebaini. Il tecnico dei gialloneri sceglie ancora Ryerson e non Sule sulla destra e opta per Adeyemi e Sancho sulle due corsie offensive, con Malen in panchina. Parte inizialmente fuori anche Reus, con Brandt che sarà chiamato ad agire alle spalle di Fullkrug.20:56

Quasi tutto pronto al Parco dei Principi di Parigi. Tra poco l'arbitro italiano Daniele Orsato darà il via al match.20:56

CALCIO D'INIZIO! Comincia PSG-Borussia Dortmund.21:01

4' Dembelé recupera il pallone e lo offre ad Hakimi, che crossa di prima sul primo palo per l'inserimento di Ramos, la cui conclusione al volo è debole e finisce tra le braccia di Kobel.21:05

7' Traversone sul secondo palo di Dembelé, spizzata di Sabitzer e conclusione al volo di Mbappé, che calcia centrale e non mette paura a Kobel.21:07

10' Ritmo altissimo in questo avvio.21:10

12' Rimessa laterale lunga di Ryerson per Fullkrug, che fa la sponda all'indietro per Adeyemi, la cui conclusione di controbalzo viene deviata da Beraldo e finisce in corner.21:12