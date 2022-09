LIVE BRUGES - BAYER LEVERKUSEN 0-0 CHAMPIONS 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Bruges - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 7 settembre alle ore 21:00 allo stadio Jan Breydelstadion di Brugge.

Arbitro di Bruges - Bayer Leverkusen sarà Irfan Peljto coadiuvato da Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Bruges-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Club Brugge e Bayer Leverkusen si affronteranno nelle competizioni europee per la seconda volta, dopo l’1-1 nella fase a girone della Coppa Uefa 2006/07.

Nei 24 confronti precedenti tra squadre belghe e tedesche in Champions League, le formazioni belghe hanno ottenuto un solo successo (Club Brugge-Lipsia 2-1) – con cinque pareggi e 18 sconfitte.

Questa sarà la 10a partecipazione per il Club Brugge in Champions League, la seconda squadra belga a raggiungere questo traguardo dopo l’Anderlecht (12). In ogni caso, il Club Brugge è stato eliminato ai gironi in tutti i nove precedenti, più di ogni altra formazione tra quelle che non si sono mai qualificate.

Anche se nel novembre 2019, il Leverkusen ha vinto l’ultima trasferta in Champions League (2-0 vs Lokomotiv Mosca). Solo una volta in precedenza ha vinto due gare di fila in trasferta nella competizione, battendo Sporting CP e Lierse nella fase a gironi 1997/98.

Il Club Brugge non ha vinto nelle tre gare interne della scorsa fase a gironi di Champions League (1N, 2P), subendo più gol di tutti in casa nella fase a gironi (11).

Il Leverkusen non vince la prima partita stagionale in Champions League in trasferta dal settembre 2001 (1-0 a Lione). Nelle nove partecipazioni nel torneo da allora, ha perso otto volte e pareggiato una.

Hans Vanaken ha segnato in tutte le ultime quattro stagioni con il Club Brugge in Champions League, realizzando nove gol in totale. Il trentenne ha segnato il triplo di ogni altro giocatore della squadra belga nella competizione (3, Gert Verheyen e Emmanuel Dennis).

Dal suo arrivo al Bayer Leverkusen nel 2019, Moussa Diaby è il giocatore che ha partecipato a più gol di tutti per il club nelle competizioni europee (16). Infatti, è sia il miglior marcatore (nove) che il miglior assistman (sette) nel periodo.

Noa Lang ha completato 19 dribbling con il Club Brugge nella fase a gironi della scorsa Champions League, meno solo di Nicolas Moumi Ngamaleu (32) e Alphonso Davies (20).

L’attaccante del Leverkusen Patrik Schick potrebbe segnare il suo primo gol in Champions League, non essendoci riuscito nelle prime 14 presenze nella competizione (cinque col Lipsia, nove con la Roma). Schick ha effettuato 23 tiri in Champions League, ma solo cinque nello specchio.

Dove vedere Bruges-Bayer Leverkusen di Champions League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bruges-Bayer Leverkusen si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 7 settembre.

Bruges-Bayer Leverkusen è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2022/2023. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Bruges - Bayer Leverkusen tra Sky o Mediaset.

Il calendario completo di Champions League