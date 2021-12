LIVE JUVENTUS - MALMOE 1-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

L'imbucata di Bernardeschi per favorire lo scatto tra le linee di Kean è ampiamente fuori portata per l'attaccante bianconero.19:17

Palla illuminante di Dybala sull'inserimento di Bernardeschi leggermente lunga. Il centrocampista in maglia numero 20 della Juventus era in offside.19:14

Il Malmö è al 32° posto su 32 squadre in questa Champions League per tiri a partita (sei) ed Expected Goals a partita (0,3); nessuna squadra ha segnato meno gol del Malmö nella competizione (uno).19:02

Sponda di Bentancur in mezzo, non c'è nessuno a rimorchio ad accompagnare l'azione.18:55

Splendida serpentina di Dybala in area, il cross deviato arriva a Bernardeschi che strozza il tiro e non impensierisce Diawara.18:54

Tomasson sceglie Diawara in porta e si affida a Christiansen e Innocent a centrocampo. In attacco giocano Birmancevic e Čolak. Indisponibile Lewicki, in panchina va invece Brorsson, il giocatore più utilizzato dall'allenatore degli svedesi nella fase a gironi.18:09

Allegri dà spazio agli uomini sin qui meno utilizzati e schiera Perin in porta, il giovane De Winter come terzino destro e Rugani al centro della difesa vicino a Bonucci. A centrocampo giocano Arthur, Bentancur e Rabiot. in avanti la coppia formata da Dybala e Kean.17:58

La percentuale di vittorie fuori casa del Malmö in Coppa dei Campioni/ Champions League è solo del 7%: tra le squadre che hanno giocato almeno 25 partite in trasferta nelle competizioni, solo l'AEK Atene (4%) registra una percentuale di vittorie inferiore.17:33

PREPARTITA

Juventus - Malmoe è valevole per la Fase a gironi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 8 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Malmoe sarà Irfan Peljto coadiuvato da Davor Beljo e Senad Ibrisimbegovic. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Dove vedere Juventus-Malmoe di Champions League 2021/2022, in diretta tv e streaming

Juventus-Malmoe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 8 dicembre.

Juventus-Malmoe è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Guarda chi trasmetterà Juventus - Malmoe tra Sky o Mediaset.

