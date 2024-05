PREPARTITA

Real Madrid - Bayern Monaco è valevole per la Semifinali della competizione Champions League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 8 maggio alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid - Bayern Monaco sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.

Il Real Madrid nella fase a gironi ha incontrato Manchester United, 1. FC Union Berlin, Napoli e Sporting Braga superando il girone con 18 punti mentre Bayern Monaco ha incontrato Copenaghen, Galatasaray e Manchester United superando il girone con 16 punti.

Real Madrid-Bayern Monaco ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Real Madrid è rimasto imbattuto negli ultimi otto incontri con il Bayern Monaco in Champions League (6V, 2N) e non ha perso nessuna delle ultime sette partite disputate al Santiago Bernabeu (6V, 1N) contro i bavaresi.

Nei sette precedenti incontri di semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, il Bayern Monaco si è qualificato quattro volte contro le tre del Real Madrid. Tuttavia, in caso di passaggio del turno dei blancos sarebbe la prima volta che una squadra elimina l'altra in tre semifinali di fila in questo particolare scontro diretto (2013-14 e 2017-18).

Carlo Ancelotti non ha perso nessuno dei suoi nove incontri con il Bayern Monaco in Champions League (6V, 3N): si tratta del maggior numero di volte in cui un allenatore ha affrontato un determinato avversario rimanendo imbattuto nella storia della competizione.

La serie di 16 partite consecutive senza clean sheet del Bayern Monaco contro il Real Madrid è la più lunga contro un singolo avversario nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. L'ultima occasione in cui i bavaresi non hanno subito gol contro i blancos risale al maggio 2001, sempre in questa fase della competizione (semifinale di andata).

Carlo Ancelotti punta a raggiungere la sua sesta finale di Champions League ed è già il tecnico che ne ha affrontate di più (cinque). Thomas Tuchel potrebbe diventare invece il primo allenatore a raggiungere la finale della competizione con ben tre squadre diverse (in precedenza con Paris Saint-Germain e Chelsea).

Il Bayern Monaco non è riuscito a vincere fuori casa negli ottavi di finale (0-1 contro la Lazio) e nei quarti di finale (2-2 contro l'Arsenal) di questa Champions League. È dal 2015-16 (tre) che i bavaresi non trovano il successo in tre trasferte consecutive in una singola annata del torneo: allora, il club tedesco fu eliminato in semifinale dall'Atlético Madrid.

Il primo gol del Real Madrid all'andata (segnato da Vinícius Júnior) è arrivato al termine di una sequenza di 20 passaggi, la più lunga tra quelle che hanno portato a un gol nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League dal maggio 2018, quando Karim Benzema segnò al termine di una sequenza di 28 passaggi proprio contro il Bayern Monaco.

Dopo la rete realizzata all'andata, all'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane (29) manca un solo gol dall'eguagliare Wayne Rooney (30) al primo posto nella classifica dei calciatori inglesi con più gol nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.

Il 25% dei passaggi effettuati da Toni Kroos in questa Champions League hanno superato almeno una linea avversaria: si tratta della percentuale più alta tra i giocatori con almeno 300 minuti disputati nel torneo - i 23 passaggi di questo tipo effettuati dal centrocampista del Real Madrid nella partita di andata sono stati più del doppio di quelli tentati da qualsiasi altro giocatore (segue Konrad Laimer a 10).

Dall'inizio della stagione 2021-22, Leroy Sané è il giocatore che è stato coinvolto in più gol a seguito di un movimento palla al piede (almeno 5 metri con il pallone) in Champions League (11 - otto reti e tre assist).

