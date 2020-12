LIVE AJAX - ATALANTA 0-0 CHAMPIONS 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Johan Cruijff Arena

Città: Amsterdam

Capienza: 53320 spettatori18:06

Una partita che vale gli ottavi. L'Atalanta vola in Olanda per affrontare l'Ajax alla Johan Cruijff Arena, una sfida fondamentale per il passaggio del turno: chi perde, va in Europa League.18:06

La squadra di Gasperini arriva a questa partita con un punto in piú in classifica, otto contro i sette dei lancieri: la Dea ha due risultati possibili su tre, con vittoria o pareggio passerebbe da seconda alle spalle del Liverpool.18:08

Sono ufficiali le formazioni del match: AJAX che si schiera con il 4-3-3, Onana - Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico - Klaassen, Labyad, Gravenberch - Antony, Brobbey, Tadic.18:09

A disposizione dell'AJAX: Promes, Stekelenburg, Kotarski, Timber, Álvarez, Rensch, Huntelaar, Ekkelenkamp, Klaiber.18:10

La formazione dell'ATALANTA: 3-4-1-2 classico di Gasperini che si affida a Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens - Pessina - D. Zapata, Gomez.18:11

A disposizione dell'ATALANTA: Sportiello, Malinovskiy, Depaoli, Muriel, Mojica, Piccini, Rossi, Lammers, Ilicic, Panada, Palomino, Ruggeri.18:12

Ten Hag non recupera Blind e schiera Lisandro Martínez in coppia con Schuurs. La grande sorpresa é al centro dell'attacco con il giovane Brobbey che sará accompagnato da Tadic e Antony.18:18

Gasperini decide per la coppia di attacco Zapata - Gomez, con Pessina alle loro spalle: solo panchina per Ilicic. In difesa Djimsiti e non Palomino sulla sinistra, centrocampo titolatissimo cn Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens.18:20

Ajax e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel loro unico precedente in competizioni europee, con la squadra italiana che ha rimontato due gol di svantaggio nella seconda giornata di questa Champions League.18:21

Dirige il match l'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande.18:21

1' INIZIA AJAX - ATALANTA! Primo pallone per i locali.18:54

2' Ajax con la classica maglia rossa con maniche bianche, Atalanta in nerazzurro.18:55

2' Sugli sviluppi di un angolo dell'Ajax, cross di Tagliafico allontanato da Zapata.18:57

3' Ritmi bassi in questi primi minuti di partita, si percepisce il peso specifico di questo match.18:58

4' Triplicato Gomez a centrocampo, il Papu perde palla costringendo de Roon al fallo.18:59

5' Gosens cerca lo scambio con Pessina, fallo di Mazraoui: Ajax molto aggressivo.19:00

6' Cross di Antony, attento Gollini in presa: il portiere chiama la sfera la blocca al petto.19:02

7' L'Ajax ha schierato due giocatori olandesi di 18 anni nell'11 titolare per una partita di Champions League per la prima volta dal marzo 1995 contro l'Hajduk Split - (Kluivert e Seedorf).19:02

8' Fallo di Romero che travolge Brobbey: punizione da posizione pericolosa per l'Ajax.19:03

9' Palla al centro di Tadic, attento Djimsiti in anticipo su Schuurs.19:03

10' Cross di Zapata, Gomez prova il guizzo sul primo palo ma non arriva sul pallone.19:04

11' Brobbey recupera su Romero e serve Labyad: l'apertura per Tadic é troppo profonda e si perde sul fondo.19:05

12' Gran chiusura di Freuler su Mazraoui, dopo che il terzino era riuscito a scappare alla marcatura di Gosens.19:07

13' Zapata entra in area e cerca il sinistro, lo chiude con una rischiosa scivolata Schuurs.19:08

14' Atalanta che sta guadagnando metri dopo aver sofferto le offensive dell'Ajax nei primi minuti di partita.19:09

15' Klaassen trova Brobbey in area, sponda per Labyad che calcia di prima intenzione: Freuler in scivolata manda in angolo.19:10

16' Conclusione dal limite di Gravenberch: palla che termina alta sopra la traversa.19:10

18' Ritmi che non aumentano, Atalanta che non alza ancora il suo solito pressing ma aspetta a metà campo.19:13

19' Gomez prova la percussione centrale, attento Gravenberch in chiusura: il giovane centrocampista sempre ben posizionato in fase difensiva.19:14

20' DE ROON! Zapata difende bene un pallone in area e serve il rimorchio di de Roon: il mediano, da buona posizione, calcia di pochissimo a lato!19:15

21' Intervento molto duro di Gosens su Mazraoui, Del Cerro Grande richiama l'esterno dell'Atalanta.19:17

22' AMMONITO Ryan Gravenberch. Contropiede condotta da Zapata, fallo tecnico del mediano che si prende il giallo. 19:18

23' Palla dentro di Tadic, attento Romero che allontana di testa: Ajax che attacca a testa bassa ma senza, fino ad ora, creare problemi a Gollini.19:19

25' Djimsiti rischia molto con un retropassaggio a Gollini: Brobbey quasi intercetta.19:20

26' Si continua con il possesso palla dell'Ajax, i lancieri non riescono peró a cambiare ritmo.19:22

27' Gosens calcia ampiamente a lato, azione comunque ferma per il fuorigioco dell'esterno della Dea.19:23

29' Ten Hag sta chiedendo ai suoi esterni di mantenersi molto larghi sulle fasce e obbligare Hateboer e Gosens ad abbassare la loro posizione.19:25

30' Angolo per l'Ajax: Klaassen prova l'inserimento, ma respinge Djimsiti.19:26

31' Contropiede dell'Atalanta, Zapata porta palla ma deve fermarsi ed aspettare i suoi compagni, in ritardo in questa ripartenza.19:26

32' Gosens cerca la verticalizzazione per Zapata, rimpallo che favorisce Pessina: fallo al limite dell'area di Mazraoui.19:28

33' Punizione per l'Atalanta: Onana quasi viene beffato da Romero, azione ferma per il fuorigioco del difensore.19:28

34' Gomez stoppa un difficile pallone ma viene fermato dal ritorno di Mazraoui: Papu che sta faticando ad entrare in partita.19:30

35' Ajax molto attento a non concedere spazio tra le linee, con Gomez e Pessina sempre raddoppiati.19:31

37' Contatto in area tra Djimsiti e Brobbey, con la punta che cade e non trova il pallone: del Cerro Grande fa segno che si puó continuare.19:32

38' Molti gli errori in fase di costruzione di gioco da parte dei giocatori dell'Atalanta, Dea che fatica a superare il pressing avversario.19:33

39' Accelerazione di Antony che lascia sul posto Gosens e serve la sovrapposizione di Mazraoui: il terzino é fermato in posizione di fuorigioco.19:34

41' Pressing in solitaria di Gomez, che chiede ai suoi di alzare il baricentro: partita molto tattica in questo primo tempo.19:36

42' Intervento di Romero su Brobbey, che viene poi travolto dal compagno Tagliafico: a terra il giovane attaccante dell'Ajax.19:37

43' Gioco ancora fermo per valutare le condizioni di Brobbey colpito al volto, involontariamente, dal compagno Tagliafico.19:38

44' Brobbey sembra in grado di continuare la partita, ma deve uscire momentaneamente dal campo: Ajax in dieci.19:39

45' Del Cerro Grande prima controlla le condizioni di Brobbey, poi lascia rientrare il giocatore: si ritorna 11 contro 11 in campo.19:41

45'+1' Tre i minuti di recupero.19:41

45'+2' Recupero di Freuler, Gomez si lancia verso la porta di Onana cercando Zapata: pallone arretrato che la punta non controlla.19:41

45'+3' BROBBEY! Cross di Antony, gran stacco della punta che trova il colpo di testa ma anche le mani sicure di Gollini,19:43

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI AJAX - ATALANTA! 0-0 il risultato parziale, Dea che con questo risultato raggiungerebbe gli ottavi.19:44

Partita molto tattica alla Johan Cruijff Arena, Ajax che sta gestendo i ritmi senza peró riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Gollini.19:48

Una sola vera occasione per i Lancieri, un colpo di testa del giovane Brobbey bloccato facilmente da Gollini, per l'Atalanta palla gol per de Roon che peró non trova la porta da buona posizione dopo la sponda a centroarea di Zapata.19:48

L'Atalanta ha effettuato un solo tiro nel primo tempo, proprio record negativo in una prima frazione di Champions.19:49

46' Sostituzione AJAX: esce Brian Brobbey, entra Quincy Promes.19:59

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI AJAX - ATALANTA! Si riparte dallo 0-0 della prima frazione.20:00

47' Con l'uscita di Brobbey, Tadic passa al ruolo di falso nueve con Promes che si posiziona largo sulla sinistra.20:00

47' Tocco con la mano di Gosens: punizione dalla trequarti per l'Ajax.20:01

48' Ancora attenta la retroguardia dell'Atalanta, Djimsiti respinge il pallone messo al centro d Tadic.20:03

49' Klaassen in netto ritardo su Freuler: anche in questo caso solo richiamo per del Cerro Grande.20:03

50' Miracolo di Gollini su Tadic, la punta era peró partita in posizione di fuorigioco.20:04

51' Zapata prova a far salire la squadra ma stoppa male il pallone di petto: altro errore nella sua partita.20:06

52' AMMONITO Nicolás Tagliafico. Contropiede condotto da Hateboer, il terzino argentino entra in ritardo e stende l'esterno della Dea. 20:07

54' Punizione di Gomez, Romero anticipato all'ultimo ma posizione di fuorigioco del centrale ex Genoa.20:08

55' Zapata a terra dopo l'intervento di Lisandro Martinez: fallo per la Dea, respira l'Atalanta.20:09

56' Gosens prova ad andare in velocità sulla fascia, chiusura attenta di Mazraoui che recupera anche il pallone.20:10

57' Atalanta che non alta il pressing, Gomez e Zapata ad infastidire i due centrali senza peró cercare il recupero.20:12

59' Punizione di Gomez, sponda di Toloi per Djimsiti che colpisce non il pallone ma Tagliafico.20:12

60' FREULER! Cross di Hateboer, il mediano arriva a botta sicura ma calcia male da buonissima posizione!20:13

60' AMMONITO Hans Hateboer. Fallo tattico dell'esterno che ferma Tadic lanciato in contropiede con una spallata. 20:15

61' OCCASIONE ATALANTA! Pessina supera con un tunnel Tadic, cross al centro per Zapata anticipato all'ultimo da Martinez!20:16

62' Cross di Gomez, Romero anticipato da Schuurs: buon momento ora per l'Atalanta.20:16

63' Gomez in area per Djimsiti, cross per Zapata che Schuurs mette ancora in angolo.20:17

63' Sostituzione AJAX: entra Zakaria Labyad, entra Jurgen Ekkelenkamp.20:18

64' Sostituzione AJAX: esce Nicolás Tagliafico, entra Klaas-Jan Huntelaar.20:18

65' Ten Hag sposta Promes nel ruolo di terzino sinistro, 4-3-3 super offensivo per L'Ajax che vuole giocarsi il tutto per tutto.20:19

66' OCCASIONE ATALANTA! Uscita di Onana che manda il pallone su Pessina: conclusione del trequartista che Mazraoui respinge con il tacco.20:21

67' Zapata cerca la profondità per Hateboer, l'esterno non riesce nel controllo che lo avrebbe messo in porta.20:22

68' CHE RISCHIO PER L'ATALANTA! Errore di Djimsiti, Tadic serve Huntelaar che cade dopo un tocco con Freuler: del Cerro Grande é vicino ed indica che si puó continuare a giocare.20:23

69' Ancora un retropassaggio errato di Djimsiti, sempre una punta dell'Ajax a cercare il recupero sul pallone verso Gollini.20:24

70' Problemi alla caviglia per Romero: il centrale zoppica ma continua la partita.20:25

71' Gravenberch ora da terzo centrale, Ajax che cambia al 3-4-3.20:26

72' Punizione per l'Ajax: Tadic mette al centro, Schuurs sul secondo palo non ci arriva.20:27

73' Zapata stoppa bene e prova il lancio immediato per de Roon, attento ancora Lisandro Martínez.20:27

74' KLAASSEN! Conclusione a botta sicura del mediano dall'altezza del dischetto, miracolo di Gollini che di piede respinge!20:29

75' Atalanta che non riesce piú a ripartire: sembra stanca la squadra di Gasperini.20:30

76' Zapata, salissimo sulla destra, prova lo stesso il cross al centro: Lisandro Martinez stoppa e fa ripartire i suoi.20:30

77' Comincia a muoversi la panchina di Gasperini: Muriel pronto ad entrare in campo.20:32

79' Sostituzione ATALANTA: esce Duván Zapata, entra Luis Muriel. 20:33

79' Sostituzione ATALANTA: esce Robin Gosens, entra José Luis Palomino.20:34