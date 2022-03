LIVE MANCHESTER CITY - SPORTING LISBONA 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(11) NUNO SANTOS (C)

Tentativo fallito. Aymeric Laporte (Manchester City) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Phil Foden con cross in seguito a un calcio da fermo.21:28

Tiro parato. Phil Foden (Manchester City) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Ilkay Gündogan.21:28

Fuorigioco. Phil Foden(Manchester City) prova il lancio lungo, ma Raheem Sterling e' colto in fuorigioco.21:18

Paulinho (Sporting Lisbona) e' ammonito per un brutto fallo.21:14

PREPARTITA

Manchester City – Sporting Lisbona è valevole per il ritorno degli ottavi di finale della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio Etihad Stadium di Manchester.

Arbitro di Manchester City – Sporting Lisbona sarà Halil Umut Meler coadiuvato da Mustafa Eyisoy e Ibrahim Caglar Uyarcan. Al VAR invece ci sarà invece il nostro Paolo Valeri.

La partita di andata, giocata il 15 febbraio, si è conclusa con la vittoria schiacciante della squadra di Guardiola per 5-0 a Lisbona. Il Manchester City nella fase a gironi ha incontrato Lipsia, Paris Saint-Germain e Bruges superando il girone al primo posto con 12 punti mentre lo Sporting Lisbona ha incontrato Borussia Dortmund, Besiktas e Ajax superando il girone con 9 punti.

A Manchester stasera quindi non ci sarà speranza per lo Sporting Lisbona: pressochè impossibile recuperare 5 gol di svantaggio alla squadra inglese.

Probabili formazioni Manchester City-Sporting Lisbona

Manchester City: Ederson; Stones , Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola

Sporting Lisbona: Adán; Ricardo Esgaio, Coates, Gonçalo Inácio; Pedro Porro, João Palhinha, Ugarte, Mathues Reis; Sarabia, Paulinho, Pedro Gonçalves. All. Amorim

Dove vedere Manchester City-Sporting Lisbona in diretta tv e streaming

Manchester City-Sporting Lisbona si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 9 marzo. In TV la partita sarà visibile sulla piattaforma Sky sul canale Sky Sport Uno. In streaming invece la partita sarà visibile su Now TV e Mediaset Infitity +.