Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Santiago Bernabéu

Città: Madrid

Capienza: 81044 spettatori20:34

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Real Madrid-Manchester City, gara di andata dei quarti di finale di Champions League.20:34

Blancos e Citizens si trovano nella fase a eliminazione diretta per la terza stagione consecutiva e questo scontro non può che essere considerato come una finale anticipata. Due stagioni fa fu la squadra di Ancelotti a passare il turno mentre l'anno scorso fu Guardiola a spuntarla. In entrambe le occasioni, la vincente si laureò campione d'Europa al termine della competizione.20:36

Squadra arbitrale tutta francese con Letexier a dirigere, Mugnier e Rahmouni ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Gaillouste mentre in sala VAR ci sono Brisard e Delajod.20:38

FORMAZIONE UFFICIALE REAL MADRID: 4-3-1-2 per gli spagnoli. Lunin - Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Bellingham - Rodrygo, Vinicius. A disposizione: Kepa, Gonzalez, Militao, Nacho, Modric, Joselu, Lucas Vasquez, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Arda Guler.20:40

FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER CITY: inglesi col 4-2-3-1. Ortega - Stones, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Bernardo Silva, Foden, Grealish - Haaland. A disposizione: Ederson, Carson, Doku, De Bruyne, Alvarez, Sergio Gomez, Matheus Nunes, Bobb, Susoho, Lewis.20:42

Ancelotti opera solamente due cambi rispetto alla gara del 31 marzo contro l'Athletic Bilbao: Vinicius prende il posto di Brahim Diaz in attacco mentre Tchouameni viene arretrato sulla linea di difesa per far coppia con Rudiger, Nacho va in panchina e a centrocampo trova posto Camavinga. Sempre Lunin tra i pali con Carvajal e Mendy sulle corsie esterne, Valverde e Kroos completano la mediana mentre Bellingham agirà sulla trequarti alle spalle di Rodrygo e del già citato Vinicius.20:46

Per Guardiola sono invece ben quattro i cambi di formazione rispetto al 4-2 rifilato sabato al Crystal Palace: Lewis, Bobb, De Bruyne e Alvarez vanno in panchina con i loro posti da titolari che vengono presi da Akanji in difesa, Kovacic a centrocampo con Rodri, Bernardo Silva e Foden sulla trequarti insieme a Grealish. In attacco Haaland unica punta mentre la difesa è completata da Stones, Ruben Dias e Gvardiol. Ortega tra i pali come da consuetudine di questo ultimo mese.20:50

Nelle ultime due sfide al Bernabeu, il City non ha mai vinto: 3-1 per gli spagnoli nella semifinale di ritorno dell'edizione 2021/22 e 1-1 in quella di andata della passata edizione. L'ultima affermazione dei Citizens risale agli ottavi dell'edizione 2019/20, 2-1 con reti di Gabriel Jesus e Kevin De Bruyne a ribaltare il vantaggio di Isco. La gara di ritorno venne poi giocata in agosto, dopo la sospensione a causa del Covid-19, all'Etihad a porte chiuse e finì con lo stesso risultato a favore degli uomini di Guardiola.20:55

Quattro anni dopo quell'edizione funestata dal coronavirus, l'atmosfera è decisamente diversa al Santiago Bernabeu, rinnovato e tutto esaurito per una sfida che garantisce spettacolo.20:57

Squadre schierate in campo e inno della Champions. Manca pochissimo al fischio iniziale.20:59

Si comincia con il City a muovere il primo pallone.21:02

Subito una discesa di Vinicius sulla sinistra, cross in mezzo e anticipo di Ruben Dias su Bellingham.21:02

1' Incursione verticale di Grealish ed entrata in ritardo di Tchouameni che viene ammonito dal connazionale Letexier. Il francese era diffidato e salterà la gara di ritorno.21:03

2' GOL! Real Madrid-MANCHESTER CITY 0-1! Rete di Bernardo Silva. Il portoghese calcia direttamente in porta col sinistro su punizione, Lunin, che non aveva messo uomini in barriera, si tuffa con un attimo di ritardo e non riesce a togliere la palla dall'angolino basso alla propria destra. Vantaggio immediato del City con un'intuizione di Bernardo Silva.21:05

4' Prova a reagire il Real che chiede un giallo per Gvardiol dopo un'entrata ruvida su Carvajal ma Letexier è inamovibile.21:06