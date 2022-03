LIVE ROMA - VITESSE 0-0 CONFERENCE LEAGUE 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Olimpico tutto pronto per Roma-Vitesse, ritorno degli ottavi di finale di Conference League.19:54

I giallorossi, forti dell'1-0 dell'andata segnato da Sergio Oliveira, hanno a disposizione due risultati su tre per poter accedere ai quarti di finale.19:55

3-5-2 per il Vitesse: Houwen - Doekhi, Bazoer, Rasmussen - Dasa, Domgjoni, Tronstad, Huisman, Wittek - Openda, Grbic. A disp.: Schubert, Reiziger, Yapi, Buitink, de Regt, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Duenas, Gboho, Frederiksen.20:14

Squalificati Mancini e Sergio Oliveira, giocano Smalling e Pellegrini. Mourinho conferma i restanti nove undicesimi della sfida di andata, Mkhitaryan scala in mediana, in attacco Zaniolo-Abraham.21:01

Due cambi anche per Letsch: Bazoer in difesa e Huisman a centrocampo al posto di Horoz e Bero. Davanti fiducia al tandem Openda-Grbic.20:12

OCCASIONE VITESSE! Punizione carica di effetto di Domgjoni, Rui Patricio in difficoltà, Kumbulla concede il primo angolo della gara.21:04

Lancio per Openda, Smalling è in vantaggio.21:05

Openda a terra, gioco fermo per qualche istante.21:09

Batte Veretout, sponda di Smalling, Doekhi spazza in angolo.21:12

Punizione di Wittek, Vina prolunga in angolo.21:20

Lancio per Openda, Ibanez copre con il fisico.21:23

Zaniolo porta scompiglio in area olandese, destro di Veretout, strozzato a lato.21:24

Tentativo dalla distanza di Vina, fuori, non di molto.21:26

Grbic allarga per Wittek, cross mal calibrato.21:28

Lancio di Doekhi, Openda sbaglia il controllo in area, Rui Patricio raccoglie la sfera.21:29

31'

Domgjoni in verticale per Dasa, pescato in offside.21:31