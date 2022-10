LIVE HEART OF MIDLOTHIAN - RIGAS FUTBOLA SKOLA 2-1 CONFERENCE LEAGUE 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e' ammonito per un brutto fallo.21:44

Gol! Heart of Midlothian 2, Rīgas FS 1. Kevin Friesenbichler (Rīgas FS) un tiro di destro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Andrej Ilic con suggerimento di testa.21:39

Tentativo fallito. Barrie McKay (Heart of Midlothian) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Stephen Kingsley in seguito a un calcio da fermo.21:14

Gol! Heart of Midlothian 2, Rīgas FS 0. Andrew Halliday (Heart of Midlothian) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jorge Grant.21:12

Gol! Heart of Midlothian 1, Rīgas FS 0. Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Josh Ginnelly con cross.21:04

PREPARTITA

Heart of Midlothian - Rigas Futbola Skola è valevole per la Fase a gironi della competizione Conference League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Tynecastle Park di Edinburgh.

Arbitro di Heart of Midlothian - Rigas Futbola Skola sarà Bram van Driessche coadiuvato da Yves De Neve e Kevin Monteny.

Dove vedere Heart of Midlothian-Rigas Futbola Skola di Conference League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Heart of Midlothian-Rigas Futbola Skola si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 27 ottobre.

