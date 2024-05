I greci, allenati da Mendilibar, vincitore dell'Europa League l'anno scorso con il Siviglia e approdato sulla panchina biancorossa a febbraio, sono retrocessi in Conference arrivando terzi nel proprio girone della seconda competizione europea, poi hanno agguantato la finale di Conference eliminando Ferencvaros, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce e Aston Villa.20:42

Cammino tutto in Conference invece per la Viola che dopo aver vinto il gruppo F davanti a Ferencvaros, Genk e Cukaricki, ha eliminato Maccabi Haifa, Viktoria Plzen e Bruges per staccare il biglietto della finale di stasera.20:41