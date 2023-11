Nell'ultimo turno la Fiorentina ha battuto Cukaricki per 0-1, mentre il Genk è reduce dal pareggio per 1-1 con il Ferencvaros.20:26

Le scelte di Italiano: sia Beltran che Nzola sono in panchina, ci sarà Kouamé infatti nel ruolo di prima punta. A centrocampo manca Bonaventura e dunque spazio a Barak al fianco di Lopez e Duncan. In difesa esordio dal 1' per Mina.20:40