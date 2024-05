Brugge molto offensivo, Odoi da mediano potrebbe scalare in difesa per una linea a tre con Sabbe e De Cuyper piú avanzati. Thiago da prima punta, alle sue spalle Scorsa e Jutglá.17:48

Italiano si affida a Belotti, a centrocampo Mandragora in coppia con Arthur, Kouamé dal primo minuto al posto dell'infortunato Sottil. Milenkovic torna in difesa, Dodó preferito a Kayode.17:48

Brugge e Fiorentina si sono incontrati per la prima volta in una partita ufficiale nel match di andata: i Viola sono stati ripresi due volte nel punteggio, riuscendo tuttavia poi a spuntarla per 3-2. I toscani hanno tentato 31 tiri (10 in porta) contro i cinque (tre nello specchio) dei belgi17:49