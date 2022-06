LIVE ITALIA - ARGENTINA 0-1 CONMEBOL UEFA FINALISSIMA 2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Sul calcio di punizione per gli azzurri Raspadori calcia forte, ma il suo destro viene murato e sulla ribattuta dello stesso attaccante azzurro il pallone termina in angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.21:15

Buona occasione per l'Italia, con Bonucci che trova Bernardeschi con un gran lancio da dietro: l'esterno azzurro cerca Belotti al centro ma il centravanti viene anticipato e la palla finisce in corner.21:10

Benvenuti alla diretta scritta della terza edizione della 'Finalissima', sfida che torna ad essere disputata a 29 anni di distanza dall’ultima volta: in quel caso ad aggiudicarsi la vittoria era stata proprio l’Argentina, nel 1993 per 5-4 ai rigori contro la Danimarca.19:57

PREPARTITA

Italia – Argentina è valevole per la “Finalissima 2022” della Coppa Campioni della nazionali (Conmebol Uefa). La partita verrà disputata questa sera alle ore 20.45 allo stadio di Wembley, a Londra.

Arbitro del match sarà il cileno Piero Daniel Maza Gómez coadiuvato dagli assistenti Christian Schiemanne Claudio Ríos. Al VAR ci sarà invece lo spagnolo Alejandro Hernández Hernández.

Quella di stasera non è un’amichevole ma la finale di un vero e proprio trofeo che non viene assegnato da ben 30 anni. La federazione europea e quella sudamericana hanno deciso di ripristinare la competizione che era stata ideata negli anni ’80 con il nome di ‘Coppa delle Nazioni europee-sudamericane‘, intitolata ad Artemio Franchi, per riservare anche alle nazionali l’equivalente della Coppa Intercontinentale per club. Ad oggi sono state giocate due sole edizioni: quella del 1985 vinta dalla Francia e quella del 1989 vinta dall’Argentina.

Avversari di stasera saranno l’Italia, che proprio a Wembley si è laureata campione d’Europa nel 2021, e l’Argentina che si è guadagnata la possibilità di difendere il trofeo che ancora detiene vincendo lo scorso anno la Coppa America.

Dove vedere Italia-Argentina in diretta TV e streaming

Italia-Argentina sarà visibile in chiaro sulla Rai ai canali 1 e 501 del digitale terrestre. In alternativa la partita sarà visibile in streaming su Ray Play.