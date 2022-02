LIVE JUVENTUS - SASSUOLO 1-0 COPPA ITALIA 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gli uomini di Alessio Dionisi sono giunti ai quarti battendo per 1-0 il Cagliari nel turno precedente, grazie al gol di Harroui. In campionato, però, le cose non stanno andando così bene ai neroverdi, in quanto non vincono da un mese. Chi avrà la meglio nel match dell'Allianz Stadium di stasera affronterà in semifinale la Fiorentina, vittoriosa per 2-3 in casa dell'Atalanta.20:41